La rissa di Belfast

raccontata da Chiappella

di Mimmo Carratelli



Tremate, tremate, le streghe nord-irlandesi son tornate. Luned sera a Belfast l'Italia di Mancini si gioca il pass per il Mondiale 2022 in Qatar.Sessantatre anni fa, proprio a Belfast, l'Italia fu esclusa per la prima volta da un Mondiale. Una rissa memorabile e poi una partita persa. Un doppio mercoled nero, il primo a dicembre, il secondo in gennaio.Belfast, 4 dicembre 1957. Irlanda del Nord-Italia, gara di qualificazione per accedere al Mondiale 1958 in Svezia. Basterebbe un pareggio per passare. Commissario tecnico Alfredo Foni: col catenaccio ha vinto lo scudetto con l'Inter nel 1953 e nel 1954. Ma in nazionale cambia. Dentro tutti gli oriundi offensivi: Ghiggia, Schiaffino, Montuori, Da Costa.La prima partita un bluff. La nebbia impedisce all'arbitro ungherese Zsolt di raggiungere Belfast. Il suo aereo rimane bloccato a Londra. Gli irlandesi, visto che lo stadio pieno, propongono agli azzurri di giocare ugualmente un match amichevole.Scatta la trappola. L'amichevole servir agli irlandesi per far saltare i nervi agli italiani in vista del match che sar valido per il Mondiale.Negli anni in cui Chiappella venne ad allenare il Napoli ci raccont la rissa di quel mercoled di dicembre a Belfast. L'arbitro irlandese Mitchell diresse la gara. Botte da orbi in partita, scazzottata fra i giocatori. "" raccont Chiappella. La partita amichevole fin 2-2.La partita per la qualificazione si gioc mercoled 15 gennaio 1958. Allo stadio c'era un clima adeguato a quello che era successo in dicembre.Foni fu accusato di non schierare una formazione difensiva per portar via il pareggio che serviva. Brera sugger al commissario tecnico di far giocare la difesa del Padova allenato da Rocco.Foni fece una formazione sballata: Bugatti (Napoli); Vincenzi (Inter), Corradi (Juventus); Invernizzi (Inter), Ferrario (Juventus), Segato (Fiorentina); Ghiggia (Roma), Schiaffino (Milan), Pivatelli (Bologna), Montuori (Fiorentina), Da Costa (Roma).Gli irlandesi dilagarono nel primo tempo segnando con le mezz'ali McIlroy (13') e Cush (28'). Nella ripresa segn Da Costa (56'). A venti minuti dalla fine, Zsolt espulse Ghiggia per fallo di reazione. Non ci fu verso di pareggiare. Per la prima volta l'Italia manc di partecipare al Mondiale.Luned si giocher Irlanda del Nord-Italia per andare al Mondiale 2022 in Qatar. In ogni girone di qualificazione solo la prima va in Qatar direttamente, la seconda deve affrontare uno spareggio con una delle altre seconde. Non siamo alla situazione drammatica del 1958, ma poco ci manca.Stavolta necessaria la vittoria perch la Svizzera pu prendersi il primo posto del girone ospitando la Bulgaria che ha poco da chiedere.Anche gli irlandesi sono fuori dalla qualificazione, ma sono noti il loro spirito combattivo e l'orgoglio. Sul loro campo hanno imposto il pareggio (0-0) alla Svizzera e alla Bulgaria, hanno battuto la Lituania 1-0. Porta inviolata nelle tre partite casalinghe di qualificazione mondiale. Non un buon segno.