I giorni dell'eternità, di Ken Follett

di Giovanna D'Arbitrio



Confesso che non avevo ancora letto(Edge of Eternity) di Ken Follett, a me regalato da amici che conoscono il mio interesse per la storia. Il libro completa “La Trilogia del Secolo” (includente) ed è ambientato in particolare tra gli anni ‘60 e gli anni ‘80, segnati da grandi cambiamenti sociali, politici ed economici.Nel risvolto anteriore di copertina si legge quanto segue “”.A quanto pare anche per il suddetto romanzo sul ‘900, secolo dall’autore definito come uno dei più drammatici dell’Umanità (segnato da due sanguinose guerre mondiali e dalla bomba atomica), la sfida per lui è sempre stata “”.E senz’altro lo scrittore ha raggiunto tale obiettivo anche nell’ultimo libro di questa trilogia, un imponente quadro storico, reso più fruibile dal suo stile descrittivo, fluido, colloquiale, anche se per i lettori che hanno vissuto sulla propria pelle gli eventi storici da lui raccontati significa spesso ricordare un doloroso passato con esperienze individuali che non sempre sono paragonabili a quelle “” dei numerosi personaggi da lui creati.Ci sembra, inoltre, che il “” nella vita quotidiana anche mitici personaggi storici (divenuti nel tempo vere icone), mostrandone debolezze umane e quant’altro, in qualche modo sminuisce le loro azioni positive che hanno segnato dei progressi nella Storia dell’umanità. Ad esempio, si sa che John Kennedy ha avuto numerose relazioni extraconiugali, ma a che pro raccontare con dovizia di particolari erotici i suoi incontri, veri o inventati, con una stagista nera? In verità ci sembra fuori luogo entrare nelle alcove o svelare aspetti intimi di personaggi che poi sono stati uccisi mentre lottavano per attuare significative riforme.Anche se stiamo attraversando un periodo davvero difficile dominato da pandemia e problemi climatici, ci sembra troppo pessimistica la seguente affermazione dell’autore: “”. In effetti continuiamo a sperare che ogni cittadino animato da buona volontà, in particolare nei paesi democratici, possa dare in modo pacifico e responsabile il suo contributo per un positivo cambiamento di rotta., pseudonimo di Kenneth Martin Follett (Cardiff, 5 giugno 1949), scrittore britannico di grande successo, ha raggiunto la prima posizione del New York Times best-seller list con molti dei suoi romanzi, tra cuiDue dei suoi libri,, sono stati inseriti nella lista dei 101 best seller più venduti di tutti i tempi. Ha venduto più di 150 milioni di copie nel mondo, ed è uno dei più ricchi e famosi scrittori britannici della storia.Nel 2018 è stato insignito dell'onorificenza di Comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico (CBE) per i suoi meriti letterari.Ecco un’intervista “” del 2020 dopo il successo del suo libro “”: