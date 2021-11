Per tutta la vita, di Paolo Costella

di Giovanna D'Arbitrio



Apparso nelle sale l11 novembre,, di Paolo, riscuote successo con un ricco cast includente validi interpreti comeIl film centrato sulla storia quattro coppie sposate da tempo il cui matrimonio rischia di essere annullato dalla Sacra Rota dopo diversi anni, perch il sacerdote che aveva celebrato la funzione in realt non era un vero prete. La notizia sconvolge le loro vite e genera reazioni diverse nei protagonisti.Andrea () e Paola () anche se ancora innamorati, hanno aspirazioni diverse: lui vorrebbe un figlio, lei un trasferimento di lavoro allestero; Vito () e Sara sono ex coniugi molto arrabbiati l'uno con l'altra, per problemi legati al figlio, Giulio (); Edo () e Marco () sono amici fraterni insieme alle rispettive mogli, anche se Edo e Viola () sono amanti in segreto. Quando il loro matrimonio viene messo in discussione, in effetti ad ognuno viene data la possibilit di "confermare o rinunciare ad una vita da trascorrere ancora insieme.Una commedia allItaliana che comunque fa riflettere su tematiche attuali, come la crisi dei rapporti di coppia in generale, difficolt nel gestire maternit e lavoro, il problema degli alimenti per le ex mogli e cos via. Forse limportanza di sentimenti e affetti, viene un po soffocata da clich borghesi tra case lussuose, auto costose e quantaltro.".In verit credo sia giusto mettere in risalto la crisi crescente del matrimonio, crisi evidenziata dalle numerose convivenze che nascondono non solo la difficolt del rapporto di coppia in genere, ma anche gravi problemi economici, mancanza di lavoro che spinge perfino laureati ad emigrare allestero, deriva di valori tradizionali e quantaltro. Ci mancava solo la pandemia che con i lunghinon ha certo facilitato i rapporti familiari!Un buon film, comunque da vedere, supportato da valida sceneggiatura di, fotografia di, musiche di. Notevole il cast nel quale emergono soprattutto le interpreti femminili, come Claudia Gerini, Claudia Pandolfi, Pamela Villoresi e Ivana Monti.Paolo Costella, regista e sceneggiatore di molte serie televisive, ha anche diretto diversi film, comeA Natale mi sposo (2010),Ecco il trailer ufficiale: