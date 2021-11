Prima vittoria esterna per il Napoli Basket

di Mario Triggiani



La Generazione Vincente Napoli Basket conquista la prima vittoria in trasferta in questo campionato con una travolgente prestazione alla Vitifrigo Arena di Pesaro che non ha lasciato scampo agli avversari, costretti ad inseguire per tutti i quaranta minuti di gioco.La Ge.Vi. ha dovuto fare a meno del suo centro titolare, vista la rottura del tendine rotuleo che ha chiuso la stagione di Elegar ed il fatto che ancora non stato individuato il suo sostituto.Ancora una volta linizio della gara targato Napoli, con gli azzurri bravi a trovare canestri da sotto e dalla lunga distanza con Parks e Rich.Il nuovo acquisto Pargo, con soli due allenamenti nelle gambe, bravo a trovare subito la chimica con i compagni trovando sempre il giocatore smarcato senza disdegnare una tripla che manda in visibilio i circa cento tifosi azzurri accorsi alla Vitifrigo Arena.Ad inizio terzo quarto quattro triple consecutive di McDuffie, Velicka e Rich (2 volte) portano Napoli a +18. linizio della resa di Pesaro, che perde sempre pi fiducia nei propri mezzi commettendo errori veniali tra i fischi impietosi del pubblico di casa.La gara termina con quattro canestri da tre in fila di Pargo, protagonista di un debutto da 18 punti sensazionale soprattutto se si pensa che deve ancora trovare la condizione fisica ideale.La vittoria proietta Napoli nella parte sinistra della classifica, che assicurerebbe la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.La formazione partenopea in uno straordinario momento di forma, solo parzialmente intaccato dalla brutta sconfitta di Trieste arrivata nei minuti finali. Anche con tutte le sfortune recenti, tra infortunio di Elegar e problemi familiari di Mayo, che pure avrebbero spiegato un calo quantomeno mentale dei giocatori di Napoli, gli azzurri hanno trovato le giuste motivazioni per gettare il cuore oltre lostacolo conquistando successi importanti sia nel fortino del PalaBarbuto che, finalmente, anche in trasferta.Lobiettivo stagionale continua ovviamente ad essere la salvezza, ma le recenti prestazioni cominciano a stuzzicare la fantasia dei tifosi, che ora cominciano a sognare qualcosa di pi.La Generazione Vincente Napoli Basket torner in campo domenica prossima al PalaSerradigmi quando affronter Sassari nella seconda gara in trasferta consecutiva.Aver sfatato il tab dei successi esterni potrebbe essere determinante nel consentire alla formazione azzurra un ulteriore colpo lontano dal PalaBarbuto che allontanerebbe decisamente la zona pericolosa della classifica.: Drell, Moretti 9, Tambone 8, Stazzonelli, Camara 9, Zanotti 9, Sanford 18, Larson, Demetrio 6, Delfino 13, Jones 11.: Zerini 11, McDuffie 5, Pargo 18, Coralic, Velicka 3, Cannavina, Parks 22, Marini 8, Uglietti, Lombardi 9, Rich 24, Grassi.