Hasta siempre comandante Koulibaly

di Mimmo Carratelli

(da: Guerin Sportivo, novembre 2021)

, come si dice nel golfo azzurro dove puretifano Napoli, l'elevato dalle colline toscane Luciano Spalletti di Certaldo, Firenze, Italia annunci al popolo delle conferenze-stampa e agli armigeri dello spogliatoio d'avere insignito Kalidou Koulibaly di Senegal del grado di comandante senza nulla togliere ad Achille Lauro, con rispetto parlando, Comandante storico della citt di Napoli dai tempi di Monzeglio ai giorni di Ferlaino.L'elevato Spalletti, prendendo a prestito i versi di Carlos Puebla di Manzanillo, Cuba, cantore della revoluccin, declam con l'emozione dei momenti fatali: "".. Al capitano Lorenzo Insigne di Frattamaggiore, Napoli, restarono i gradi di capitano.Spalletti, con l'acume che lo distingue, aveva colto al volo il gesto iconico di Koulibaly nella notte del 20 settembre a Udine quando il Senegalese, dopo avere rifilato il terzo gol del Napoli al portiere Silvestri, nell'entusiasmo della goleada, aveva salutato militarmente in mezzo al campo.Quel gesto ha suggerito a Spalletti, il bell'uomo venuto da Toscana parlando un'altra lingua ma sapendo allenare, di conferire ufficialmente il grado di comandante a Koulibaly di Senegal. Questi sono i fatti.In tutto e per tutto, il Senegalese con la faccia tonda di bimbo su una roccia d'uomo merita il grado e l'appellativo. Giunto ai 30 anni, gli ultimi otto a Napoli in maglia azzurra, pi di trecento partite e gol memorabili, Kalidou Koulibaly uno dei pi forti difensori al mondo.Rafa Benitez, che lo volle al Napoli chiamandolo sul cellulare mentre Kalidou, nella stazione ferroviaria di Genk in Belgio, aspettava l'amico Ahmed, gli impart lezioni decisive. Facendogli rivedere i filmati delle partite, mentre Koulibaly credeva d'avere fatto bene, Benitez gli diceva: "". "". E Benitez: "".Gioca semplice, Kalidou. Questo stata l'instancabile raccomandazione di Benitez a Koulibaly. E oggi che Kalidou gioca semplice ha pochi rivali al mondo nel suo ruolo di difensore centrale.Questo, per, solo l'aspetto tecnico. La tattica l'impar durante i pranzi dei giocatori. Benitez, come soleva fare Francesco Scoglio, gliela spiegava muovendo i bicchieri sul tavolo, i bicchieri di vino erano gli avversari.Koulibaly venne al Napoli per sei milioni di euro al Genk. Incontrandolo, De Laurentiis gli disse: "". Kalidou rispose: "". L'ineffabile presidente ribatt: "".I centimetri sono quelli che sono, e non sono pochi, ma il Koulibaly di questa stagione va mostrando una maturit piena che gli era sempre mancata. Ora gioca semplice, ricordando il consiglio di Benitez. La palla deve essere pulita, gli diceva il madrileno, non sporcarla. Cio non bisticciare col pallone, non complicarti la vita volendo strafare, un difensore non deve mai strafare.Koulibaly non si concede pi quegli strafalcioni che rovinavano le partite del Napoli. Ora, da comandante, comanda il gioco. Non solo il difensore insuperabile, ma gioca da regista arretrato. Ha acquisito una calma olimpica con l'eccezione degli "" furiosi coi quali decide di abbandonare la difesa per "" il campo e gli avversari. Al suo passaggio l'erba del campo si apre.Un anno fa, nella crisi economica acuita dal Covid, il presidente Aurelio De Laurentiis chiedeva 50 milioni in contanti per cedere Kalidou che gli costa, di stipendio, dodici milioni lordi annui, il meglio stipendiato della "" del Napoli.A fine campionato scorso, lo stesso Kalidou chiese di essere ceduto. Ma tutto cambiato (un giorno all'improvviso, ovviamente). Non solo Kalidou rimasto con grande trasporto per la maglia azzurra e una appartenenza napoletana che accarezza i cuori dei tifosi del golfo, ma avendo iniziato la sua migliore stagione consente oggi al presidente De Laurentiis di chiedere per la sua cessione la cifra doppia di cento milioni.Nel calcio di questi tempi post-moderni di sceicchi arabi, satrapi russi e facoltosi imprenditori americani, ha fatto bingo acquistando il Newcastle per 360 milioni l'ultimo arrivato dai pozzi di petrolio dell'Arabia Saudita, lo sceicco Mohammed bin Salman di bella presenza e di provata amicizia col leader politico italiano Matteo Renzi, nonch principe ereditario della corona saudita, vice custode delle due Sante Moschee, Cavaliere dell'Ordine del Pakistan, Grand Cordone dell'Ordine della Repubblica tunisina e presidente di un Fondo di investimenti il cui patrimonio valutato 430 miliardi.Dopo le avances-non-avances del Paris Saint Germain dell'ex tennista e ultra benestante qatariota Nasser Al-Khelafi, del Mancheter City dell'immobiliarista ricco sfondato degli Emirati Khaldoon Al Mubarak e del Manchester United della famiglia americana dei Glazer di Rochester e di molti dollari, pare che si sia seriamente invaghito di Khalidou Koulibaly lo sceicco saudita del Newcastle della citt di Newcastle nel nord-est dell'Inghilterra, un po' sotto Edimburgo e sopra Middlesbrough, adagiata su un fiume, il Tyne, che ha trenta milioni di anni, a nove miglia dal Mare del Nord e famosa per i cantieri navali.Da Mergellina calamita 'e marenare al Mare del nord con i suoi 54mila chilometri cubi d'acqua gelida, il passo che frutterebbe al Napoli 100 milioni lungo, ma la tentazione grande e, comunque, di l da venire perch quest'anno Kalidou Koulibaly e resta il comandante del Napoli. Nelle gare di entusiasmo avanza impetuoso, nelle partite felici va a cercare il gol.Come pochi azzurri, nella storia azzurra, Koulibaly ha segnato due gol decisivi alla Juventus, impresa riuscita nell'antichit a Sallustro, Jeppson, Altafini e Pogliana, prima dello storico calcio di punizione di Diego Armando Maradona, e qui, nel golfo, la Juventus considerata l'avversario indomabile da domare, il pensiero fisso di batterla, la goduria massima battendola.Perci, comandante Kalidou Koulibaly, noi ti ricorderemo anche per la fiondata di testa del 22 aprile 2018 che abbatt Buffon e la Juve, ed era notte a Torino, le 22,30 di una domenica di sogno, e per il recente colpetto sotto porta al pallone sfuggito a Szczesny delle ore 19 del sabato 11 e benedetto di settembre, l'ultima soddisfazione contro i bianconeri.Ma non tempo di ricordi e lo sceicco Mohammed bin Salman pu attendere, e Newcastle lontana, e qui tutto sta andando a gonfie vele, comandante Kalidou Koulibaly, godiamocela ancora insieme. Il tuo contratto azzurro scade nel 2023, rimani con noi sino alla fine, 'o Vesuvio tranquillo, Spalletti tranquillo e quello che pi conta che Aurelio De Laurentiis tranquillo.Bisogna solo giocare semplice come diceva Rafa Benitez, la semplicit la nota fondamentale di ogni vera eleganza ha detto Coco Chanel. Semplicemente vostro, comandante Koulibaly.