Perna: “Il jazz ritrova il suo pubblico”

di Adriano Cisternino

”. Giancarlo Perna non ha dubbi e naturalmente non vede l'ora.Sarà giovedì 11novembre (ore 20,30) alle Eccellenze Campane con la sua chitarra jazz , insieme con Pierpaolo Bisogno (vibrafono), ed il trio di Elio Coppola (batteria) che si avvale di Antonio Caps al pianoforte ed Antonio Napolitano al contrabbasso.Un concerto a cinque voci, dunque, voluto da Giuseppe Reale per una ricca ripresa delle serate al jazz nei locali di via Brin. L'improvvisazione, in fondo, è una componente esclusiva del jazz, quella che in gergo viene definita “”, e rappresenta indubbiamente una componente emotiva sulla quale il pubblico ha un ruolo tutt'altro che trascurabile: “– sottolinea il chitarrista-compositore napoletano –”.Riecco la musica dal vivo dunque con un quintetto piuttosto articolato che promette una serata tutta da vivere in diretta anche per l'assortimento degli strumenti. Piano, contrabbasso e batteria è il classico trio, sul quale si inseriranno la chitarra o il vibrafono, o entrambi, per una ricchezza di sonorità tutta da gustare, anche nella riproposizione di vecchi standard che costituiranno buona parte della scaletta.Il resto, come accennava Giancarlo Perna, dipenderà anche dal rapporto emotivo che si creerà con la partecipazione di un pubblico assetato di musica dal vivo per questo ritorno - dopo quasi due anni - dal sapore di una “”.Sarà un po' come riproporre quel rapporto tra squadra e pubblico che in gergo calcistico viene definito spesso dai protagonisti “”, fondamentale specialmente per ogni squadra di casa: “- conclude Perna -”.