Il Napoli Basket è più forte delle assenze

di Mario Triggiani

A otto giorni dalla bruciante sconfitta di Trieste, con la Generazione Vincente Napoli Basket uscita perdente da una gara che a dieci secondi dalla fine sembrava oramai una vittoria certa, la formazione partenopea si è riscattata compiendo un’impresa che sembrava disperata prevalendo sulla Bertram Tortona nonostante potesse schierare ben tre americani in meno degli avversari.La Ge.Vi. è infatti ancora in attesa dell’arrivo in città del nuovo acquisto Jeremy Pargo, trattenuto negli USA da lungaggini burocratiche che ne hanno ritardato la partenza ma che sembrano in via di soluzione.All’assenza del play si è aggiunta prima quella di Parks, vittima di un’influenza nella notte di sabato, e poi quella di Elegar, caduto duramente sul parquet nella routine prepartita e venuto meno quindi a pochi minuti dall’inizio del match.Una brutta notizia come quella dell’infortunio del centro titolare poco prima della palla a due avrebbe potuto buttare a terra il morale degli azzurri, che invece hanno reagito prontamente alle avversità disputando quello che probabilmente è stato il miglior quarto della stagione.Nei primi dieci minuti di gioco, infatti, Napoli stringe le maglie in difesa con Zerini e Marini e trova fluidità in attacco grazie alle incursioni di Lombardi e Velicka.Tortona prova a reagire ma viene prontamente ricacciata indietro dalle triple dei partenopei.Napoli si mantiene sempre con un vantaggio in doppia cifra prima che una serie di quattro triple consecutive di Filloy rimetta il punteggio in discussione.I giocatori in canotta azzurra, però, non sbagliano niente nella manovra offensiva né in lunetta e così i quasi tremila tifosi accorsi al PalaBarbuto possono festeggiare una vittoria insperata.Questo successo scaccia completamente i fantasmi di Trieste e consente alla Ge.Vi. di guardare con fiducia al futuro.La classifica vede infatti i partenopei con quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione e nel gruppo di sette squadre appaiate a sei punti che lotteranno per un piazzamento nelle prime otto posizioni alla fine del girone di andata che varrebbero l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia.Per poter pensare di allontanare in maniera decisiva la zona pericolosa della classifica sarà però necessario cominciare a conquistare punti anche in trasferta. Se il PalaBarbuto è oramai un fattore decisivo nelle vittorie, la Ge.Vi. non riesce ad ottenere altrettanti successi lontano dai propri tifosi.La Generazione Vincente Napoli Basket tornerà in campo sabato sera alla Vitifrigo Arena di Pesaro per l’ottava giornata di campionato in quella che si spera sia la gara d’esordio del nuovo acquisto Jeremy Pargo.Si tratterà dell’ennesimo scontro diretto in chiave salvezza per la formazione partenopea, chiamata alla prima vittoria esterna in campionato per conquistare due punti fondamentali per la permanenza nella massima categoria prima di affrontare, domenica 21 novembre, un’altra difficile trasferta al PalaSerradigmi di Sassari.: Zerini 8, McDuffie 12, Matera, Coralic, Velicka 26, Marini 10, Elegar, Uglietti, Lombardi 11, Rich 15, Grassi.Mortellaro, Wright 5, Rota, Cannon 5, Tavernelli 9, Filloy 22, Mascolo 7, Sanders 2, Daum 17, Cain 10, Macura 2.