Il bambino nascosto, di Roberto Andò

di Giovanna D'Alterio

Presentato fuori concorso al Festival di Venezia 2021,, è un film toccante scritto e diretto da, autore dell'omonimo romanzo.Il libro viene così presentato dalla casa editrice La Nave di Teseo: “”.Le prime scene del film ci mostrano il maestro di musica Gabriele Santoro () che insegna pianoforte sia in casa che al Conservatorio e vive nei Quartieri spagnoli, pur provenendo da una buona famiglia. Durante la consegna di un pacco, mentre si rade la barba non si accorge che un ragazzino, Ciro, figlio di un camorrista, s’intrufola in casa per nascondersi. Gabriele comprende che Ciro è in pericolo e decide di tenerlo comunque con sé, trattandolo con affetto.In un primo momento cerca aiuto e consiglio a Renato (), il suo altezzoso fratello magistrato che lo allontana ancora una volta con disprezzo, non approvando le sue scelte di vita. Solo l’anziano padre (), anch’egli ex magistrato, sembra indicargli la strada dell’amore che va al di là della legge. E Gabriele è pronto ad andare fino in fondo nelle sue scelte, rischiando anche la vita, poiché sa bene che "", versi che recita spesso.dirige l'adattamento cinematografico del suo omonimo romanzo, sceneggiandolo insieme a. Davvero toccante è la narrazione fatta di silenzi e di sguardi, ma anche coinvolgente per colpi di scena e problemi reali di Napoli, città bellissima e piena di contrasti che si dibatte tra il bene e il male, città in cui perfino la vita di un bambino può essere minacciata.Magistralenel ruolo di Gabriele, affiancato dache ben interpreta Ciro. Notevoli il cast di bravi interpreti, la fotografia è diTra i film del regista ricordiamo Il manoscritto delEcco il trailer ufficiale del film: