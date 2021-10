Il Napoli Basket perde a Trieste sul filo di lana

di Mario Triggiani



Dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Virtus Bologna la Generazione Vincente Napoli Basket cade a Trieste in una gara che sembrava quasi vinta dai partenopei nonostante le assenze nel roster.La Ge.Vi. si infatti presentata allAllianz Dome priva del playmaker titolare, visto che dopo il ritorno di Josh Mayo negli USA per motivi familiari la societ campana non ha ancora individuato il suo sostituto.I primi minuti sono uno show di Napoli, che trova ripetutamente canestri da sotto mentre Trieste ha grosse difficolt a scardinare larcigna difesa messa in campo dai ragazzi di coach Sacripanti.Napoli riesce a mantenere il vantaggio grazie alla serata di grazia di Jason Rich, apparso pronto a prendere da Mayo il testimone di leader offensivo della squadra.Trieste prova a reagire sul finire del terzo quarto grazie ad un gioco da tre punti completato da Grazulis, trovando anche il vantaggio con una tripla di Campogrande allinizio dellultima frazione.Come gi nelle ultime trasferte, Napoli nellultimo quarto concede molte triple agli avversari, che toccano anche il +5 prima che Elegar riesca a ricucire lo svantaggio e portare avanti Napoli di una lunghezza quando mancano trenta secondi al termine della gara.Lattacco di Trieste pasticcia e la palla va a finire fuori. Sembrerebbe la pietra tombale sul match, invece Napoli non riesce a rimettere in tempo la palla in campo e cos il possesso torna a Trieste, che conquista due liberi segnati da Delia.Napoli sbaglia nuovamente la rimessa e cos Parks costretto a commettere il quinto fallo personale regalando altri due tiri dalla lunetta a Trieste. Delia stavolta fa uno su due, ma sulla ripartenza Napoli perde ancora palla e cos Trieste pu festeggiare una vittoria insperata.Sarebbe stato importante per la Ge.Vi. conquistare la prima vittoria esterna del campionato, invece ancora una volta c da recriminare per alcuni errori che sono costati un successo che sembrava oramai conquistato.Ora bisogner aspettare larrivo del nuovo play, che potrebbe essere annunciato gi in settimana e che dovrebbe poi arrivare a Napoli il prima possibile, in modo da garantire un ampliamento delle rotazioni nelle prossime gare.La Generazione Vincente Napoli Basket torner in campo domenica prossima al PalaBarbuto per ospitare la Bertram Tortona.Si tratter di uno scontro tra le due squadre neopromosse dalla Serie A2 la scorsa stagione.Sebbene Tortona sia una squadra con ambizioni di alta classifica, la gara rappresenta comunque per la Ge.Vi. una ghiotta occasione per conquistare due punti fondamentali per raggiungere lagognata salvezza.: Banks 8, Sanders 8, Fernandez 9, Konate 8, Longo, Deangeli, Mian 8, Delia 9, Cavaliero 9, Campogrande 3, Grazulis 7, Lever 8.: Zerini, McDuffie 10, Matera ne, Coralic ne, Velicka 7, Parks 20, Marini, Elegar 18, Uglietti 2, Lombardi 3, Rich 15, Grassi ne.