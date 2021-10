L’albatro di Simona Lo Iacono

di Luigi Alviggi



Luigi Alviggi

Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Palermo, 1896 – Roma, 1957) fu uno scrittore, principe siciliano, il cui capolavoro “” - rifiutato da molti editori mentre in vita - venne pubblicato un anno e mezzo dopo la morte.ll libro è centrato sul personaggio di Fabrizio Corbera, Principe di Salina - trasfigurazione del bisnonno paterno dell’Autore, Giulio di Lampedusa, astronomo per passione - colto nel difficile periodo di transizione, sociale e politica, tra l’impresa dei Mille di Garibaldi e il crollo del Regno delle Due Sicilie.Fu l’illustre Giorgio Bassani (Bologna, 1916 – 2000), autore di un altro capolavoro “” (1962) e allora editorialista della Feltrinelli, a capire la maestria e la grandezza dirompente del Tomasi promuovendone la pubblicazione (1958) e il conseguente successo mondiale.La smisurata poetica, celata a piene mani sotto il manto lieve della prosa, fu chiara già alla prima lettura nel suo dilatato respiro al grande letterato emiliano. Il romanzo muove dalla sala del rosario di palazzo Salina dove Fabrizio, il gattopardo, vive con la moglie Stella e i loro sette figli, a fine recita nel maggio 1860, proprio alla vigilia dello sbarco garibaldino a Marsala. Scrive Lo Iacono:C’è da dire, nel ribadire l’enorme valore del libro di Tomasi, che esso è specchio di un’epoca di ben più di un secolo addietro e quindi l’Autrice guadagna anche il merito di donare un respiro moderno a quanto alla lettura odierna dell’originale appare pacato nel ritmo e di andamento congruo a un’opera concepita a metà secolo scorso, dunque circa tre quarti di secolo fa. È però d’obbligo sottolineare l’amore smisurato per il dettaglio e la precisione pittorica del Tomasi nella descrizione di ambienti e personaggi della società coeva, nobiliare e no.Si prendano a esempio le pennellate sulla figura di Don Calogero Sedàra, sindaco di Donnafugata, feudo dei Salina, e padre dell’affascinante Angelica per la quale perderà la testa il pupillo di Fabrizio, Tancredi, giovane bello e squattrinato.Il Tomasi tratteggia innumerevoli scene con straordinaria ricchezza di particolari, delineando agli occhi del lettore un quadro preciso in ogni aspetto, a rendere grati per il portarci quasi in presenza dell’evento narrato. Riportiamo due esempi di queste meraviglie. Il primo riguarda, dopo il Te Deum in chiesa per l’arrivo estivo dei principi a Donnafugata, gli inviti d’obbligo per la consueta cena serale (con anticipazioni infauste del tempo a venire).Il secondo è il ballo di Fabrizio con Angelica, futura sposa di Tancredi, immortalato al meglio nel film omonimo diretto da un altro gigante:Dobbiamo quindi ricordare l’eccellente omonimo film (1963) di Luchino Visconti di Modrone (Milano 1906 – 1976), con Claudia Cardinale nei panni della bellissima Angelica, l’altrettanto bello Alain Delon nei panni dello scriteriato Tancredi Falconeri, Burt Lancaster è Fabrizio Salina, Paolo Stoppa Don Calogero. Anche quest’opera, con la maestosa bellezza delle sue immagini e l’immortale scena del ballo, recò del suo al successo mondiale del libro.L’opera della Lo Iacono pone come voce narrante lo stesso Giuseppe, iniziando dai suoi 7 anni, e già nelle prime pagine gli viene affiancato il coetaneo Antonno, un essere magico e indefinito che “”. Il titolo “” nasce da una frase significativa di questo compagno speciale “.” Emblematica la citazione da Baudelaire, più volte richiamata dall’Autrice:.”Antonno compie tutte le azioni all’inverso, da come indossa gli abiti al camminare all’indietro per andare avanti... È lui a rappresentare l’essenza del sovrannaturale, mescolato in forti dosi in molte, tante, pagine de ““”. È il protagonista profondo, anche se – con un profilo basso - mai esplode fuori misura, è quasi ordinario come a trarre origine dalle credenze popolari che amano, in Sicilia forse più che altrove, mescolare la realtà a quel tanto di fantastico che non mira a sconvolgere l’andamento dei fatti ma piuttosto a enfatizzarli, accentuandone lo spessore.Il risultato, il più delle volte prezioso, è il chiarire molte cose che non possono trovare spiegazione nelle superficiali realtà della vita degli uomini. Che sia Antonno, l’albatro, o la “” (altra presenza nel libro) poco importa: uni e trini, sono indistinguibili nella origine indefinita. L’effetto finale è poter approdare, loro tramite, a risultati altrimenti irraggiungibili.È l’arma segreta con la quale il “principuzzu” ascende ancor più di livello, e può avvicinarsi nel pensiero ai miti eterni della fanciullezza e delle tante storie lette o narrate, quando ancora incapace di suo di fare queste cose. La tenebrosa copertina del libro accentua ancor più quest’aura di mistero. Chi è il bimbo che si affaccia, timido ma curioso, dall’uscio appena socchiuso? Antonno o Giuseppe?Poco importa! È il fanciullo (oggettivazione, forse, del fanciullino pascoliano che si pone in rapporto con il mondo mosso da fantasia e poesia, eludendo la ragione?) che mostra acceso interesse a spiare l’ignoto mondo degli adulti. È il perpetuarsi perenne del desiderio umano, cui somma aspirazione è schiudere, anche solo minimamente, il sipario che cela irremovibile il domani di ciascuno…Costante malinconia per il modo di vivere che va svanendo emana da ogni pagina dello splendido originale. Uno zefiro continuo perché quanto descritto si proponga sfondo di una storia più grande, un affresco della Vera Storia di un tempo che scorreva in giorni all’apparenza sempre uguali, eppure con qualche minuteria a mutarne la sostanza.Il Principe di Salina può non essere mai vissuto, il volume giunto inspiegabile tra le mani per addottrinarci su tempi esistiti che mai torneranno nell’avventura umana. Con il lungo diario apocrifo del Tomasi ne “L’albatro”- datato all’ultimo mese di vita, da ricoverato in una clinica di Roma per la malattia che lo spegnerà, cronaca perfetta di passioni, sentimenti, giudizi, valori, insomma tutto (tanto da far credere al lettore di essere un originale di sua mano) - si deve riconoscere alla Lo Iacono una speciale sapienza nel percepire questa inquietudine, sopita e a un tempo ben desta sotto la levità del quotidiano.È la consapevolezza del volgere al tramonto di un’epoca, muovendo funestamente verso le tragedie della prima metà del XX secolo. Già! I prodromi infausti del fascismo e del nazismo - entrambi nel ’19 – ’20 – e il “breve” ventennio tra la fine del primo conflitto (1918) e lo scoppio del secondo (1939) con, a seguire, gli anni più vergognosi della storia umana che faranno dissolvere dalle fondamenta la vecchia Europa. Quella che, nel bene e nel male, ne aveva pur visto di tutti i colori.Simona Lo Iacono (Siracusa, 1970) è una magistrata, già finalista al Premio Strega con un romanzo nel 2016. Da siciliana genuina, partendo da profonde e accurate ricerche sull’artista-protagonista-uomo Tomasi, suscita un rinnovato e vivo interesse verso gli affetti (la moglie Licy in primis, psicologa lettone), gli eventi e la vita del grande scrittore.Di più, il merito di saper creare scene e situazioni che, pur immaginate, ben si inquadrano nella filosofia del tempo e del capolavoro tomasiano, arricchisce il lettore per via traversa su plausibili squarci di vita del bambino, poi giovane, poi uomo, che - crescendo sempre assieme al suo immaginario opposto, Antonno, l’fedele e inseparabile dal principe per l’intera vita – ci diventa ancor più familiare, quasi ci avesse accolto nella sua splendida villa (purtroppo distrutta dai bombardamenti) e tenuto ospiti segreti ma attenti a tutto quanto di magico scorreva sotto occhi stupefatti. Fa dire l’Autrice a Tomasi nelle ultime pagine del diario:.”Purtroppo anche Vittorini rifiutò il libro con la motivazione: “” (romanzo di Federico de Roberto del 1894). I “” sbagliano… umani dopotutto come gli altri!Sarà solo l’ultima - la strada anonima - quella buona… ma a Giuseppe non verrà concesso di vederla…Simona LO IACONO: L’ALBATRONeri Pozza, 2019 - pp. 224 – € 16,50