Oltre le paure: pensare l’impensabile?

di Giovanna D’Arbitrio

, fondata nel 1983, ha organizzato un incontro internazionale sul tema: “”, una sfida proposta nel Colloquio Internazionale che si è tenuto on line il 22 ed il 23 ottobre 2021 (su Zoom).Nel corso del colloquio si sono alternate tavole rotonde, conversazioni, workshop, proiezioni cinematografiche per permettere ai partecipanti di confrontarsi sulle paure contemporanee e sulla possibilità di ricostruire relazioni all’interno della società.Nelle tavole rotonde i partecipanti si sono confrontati con gli ospiti provenienti dal mondo anglosassone, nordamericano, brasiliano, del Medio Oriente e dall’Italia su come ricostruire relazioni nella società, sui non detti delle paure e delle trasformazioni, sulla convivenza fra israeliani e palestinesi. La serata del 22 ottobre è stata dedicata alle immagini ed alle suggestioni cinematografiche.Sul sito on line di Ariele si legge quanto segue: “”.Ecco i temi trattati nelle due giornate da eminenti studiosi e psicologi noti a livello nazionale e internazionale.(Online Su Zoom)14.30 Apertura del Colloquio e presentazione del programma delle due giornate – Chair Daniela Patruno (Ariele)14.45-15.30 Interventi iniziali in plenaria: “- Daniela Patruno, (Ariele), Leonardo Speri (Ariele Psicoterapia), Rosangela Bacima (Ariele Brasil), Olya Khaleelee (Opus-) - Chair Francesco Liuzzi15.30-16.15 Relazione introduttiva: Annamaria Burlini (Ariele) e Dario Forti (Ariele)16.25 -16.55 Conversazione in plenaria – Chair Daniela Patruno17.05-18.20Workshop 1: Il(Ariele e Opus)Workshop 2:invisibili (Ariele Brasil)Workshop 3:(Gruppo Polis Ariele)18.30-20.00, con Mark Stein (OPUS), Morgana Masetti e Carla Vergara (Ariele Brasil), Sukari Pinnock (NTL) – Chair Simona Bernasconi.21.15-23.00, con Giuseppe Varchetta (Ariele), Dario D’Incerti (Cinelogos)(Online Su Zoom)14.45-15.00 Apertura del Colloquio e presentazione del programma della seconda giornata – Chair Daniela Patruno 15.00-16.00Conversazione con Robi Friedman e Dario Forti, Chair Simona Bernasconi16.10-16.40 Conversazione in plenaria – Chair Daniela Patruno16.50-18.05Workshop 4:(Ariele Psicoterapia)Workshop 5:(Gruppo Polis Ariele)Workshop 6:(Gruppo Polis Ariele)18.15-19.00con: Daniela Patruno, Rosangela Bacima, Tiziano Saccani (Ariele Psicoterapia), Olya Khaleelee – Chair Francesco Liuzzi.Interessante sapere chefu fondata nel 1983 da 12 soci fondatori ed include ora 64 soci di diverse culture professionali. Invitata da, psicoterapeuta, psicosocianalista, formatrice e consulente. ho partecipato al meeting con piacere, in particolare come insegnante sempre interessata ai giovani e a scottanti temi di attualità che li coinvolgono in modo drammatico.