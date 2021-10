Tre tortellini al Bologna

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 29.10.2021)

Chi gioca prima , chi gioca dopo. Non ha pi importanza. Non sono pi tempi di alberghi fiorentini. Il Milan gioca prima e vince? Il Napoli resta impassibile. Gioca dopo, vince e riacciuffa il Milan. Non c' pressione, dice Spalletti, semmai stimoli.Cos il Napoli, ben stimolato dalla vittoria di marted del Milan sul Torino (1-0), batte il Bologna allo Stadio Maradona (3-0) giocando quasi in souplesse, tanto ha la partita in pieno controllo.Si verificano eventi straordinari: Osimhen (tre conclusioni fuori, una parata) non segna, ma procura i due rigori che hanno arrotondato la vittoria; Insigne, dopo avere sbagliato sinora tre rigori, ne imbrocca due nella stessa partita, entrambi forti e precisi alla destra di Skorupski; Fabian Ruiz fa brillare il suo scintillante sinistro e apre il match; Anguissa meno preciso del solito, ma cerca il gol e scheggia la traversa; Elmas un furetto imprendibile, un guastatore tra le linee difensive del Bologna; riappare nel finale Ghoulam al posto di Mario Rui, tre minuti in campo, un omaggio pi che altro.L'evento ordinario che il Napoli non prende gol da quattro partite, compresa l'Europa League con il Legia. L'evento gentile che Sinisa Mihajlovic diventato nonno venendo a giocare a Napoli, ma non potr raccontare molto alla nipotina Violante di questa partita contro gli azzurri.Il Bologna aveva assenze pesanti, il centravanti Arnautovic, il regista Soriano, il difensore Soumaoro. Si dispone con una difesa a cinque arretrando gli esterni di centrocampo, Mbaye su Insigne e Hickey su Lozano in modo da avere tutti e tre i centrali su Osimhen, per concedendo cos ampia libert sulle fasce a Di Lorenzo (in fase difensiva controlla Vignato) e a Mario Rui.Il Bologna, che ha buoni centrocampisti, esce spesso dalla fase difensiva palleggiando, ma non ha un riferimento in attacco, Orsolini defilato a destra sotto l'ombra possente di Koulibaly e Barrow fa pi il suggeritore (a chi?) che l'attaccante. In ogni caso, quando il Bologna invade la met campo del Napoli trova sette azzurri piazzati a togliergli ogni velleit. Tiri in porta 6-1 per il Napoli, l'unica parata di Ospina (in corner) su una punizione di Orsolini nel finale di partita.Il Napoli detta ritmo e gioco. Spalletti schiera la migliore formazione con due sole novit, Lozano per Politano dall'inizio, Elmas per Zielinski. Il messicano non fa molto, per ruba la palla a Svanberg avviando l'azione del primo gol, rifinitura di Elmas per Fabian Ruiz che, dalla lunetta, molla finalmente il suo scintillante sinistro (18'). Aveva gi colpito due volte a Marassi, contro Genoa e Sampdoria. Si innalza ora alla gloria di un gol allo Stadio Maradona.Poich il Bologna sulla difensiva, il Napoli gioca col 4-2-3-1. Anguissa e Fabian Ruiz sono i due di centrocampo, costantemente nella met campo bolognese. Si detto di Elmas guastatore sul fronte offensivo, fa impazzire tutti, l'argentino Dominguez tra gli altri, e si concede l'assist del primo gol.Non c' stato verso di far segnare Osimhen fra i tre difensori emiliani. Uno era troppo piccolo, il cileno Medel (1,71). Lo assistevano De Silvestri e Theate, di bel capello scodinzolante, pi forti fisicamente.finita che Medel salendo in contrasto su Osimhen sul cross di Insigne allungava un braccio in faccia al nigeriano e, quello che stato peggio per lui, che intercettava la palla con una mano, inutilmente protesa sul centravanti azzurro. Ne veniva fuori il rigore del 2-0. Terzo rigore nella ripresa quando Mabye e De Silvestri stringevano in area Osimhen e Mbaye gli dava il tocchetto da penalty.Il Napoli si divertito proponendo giocate eleganti, colpi di tacco, palleggi prolungati. Ha rotto gli indugi immediatamente (18' il gol di Fabian Ruiz) e non ha dovuto penare per prendersi la vittoria. Il Bologna, che non squadra da catenaccio vero, ha concesso agli azzurri ampia libert di giocate cercando di chiudere l'ultimo varco nella sua area. poi crollato sui due rigori di Insigne (41' e 62').L'impressione stata che anche senza i rigori il Napoli si sarebbe presa la partita e ripreso il comando della classifica col Milan, tanta era la superiorit degli azzurri. Ormai il Napoli gioca con una sicurezza totale e, in difesa, anche contro un avversario "debole" concede zero. Il famoso equilibrio. Perch bisogna stare attenti anche contro avversari inferiori.Lozano continua a non essere lo sfondatore desiderato, questa forse l'unica nota negativa del match. Si sono visti nel finale Politano per Lozano e Zielinski per Insigne (65') con la partita ampiamente in cassaforte. I due non hanno fatto granch, sono solo entrati nella danza azzurra. Demme ha sostituito Anguissa e Mertens prendeva il posto di Elmas (75') tanto per fare rifiatare chi gioca sempre e per far giocare tutti. Anche Ghoulam entrato all'87' per Mario Rui.Domenica il Napoli gioca a Salerno in un derby ritrovato. I granata hanno avuto un bel colpo di coda a Venezia, non sono pi ultimi in classifica, daranno battaglia.Arriviamo alla serata di Napoli-Bologna dopo un lungo pomeriggio di lutto nazionale in tv e sulle paginate dei giornali per la crisi della Juventus.Capisco che la Juve ha sei milioni di sostenitori in Italia, la maggioranza assoluta dei tifosi di calcio, e che perci le tv fanno maggiore audience e i giornali vendono pi copie quando la Juve domina e vince. Se la Juve non vince, calano l'audience e le copie vendute.Capisco anche l'attenzione, spesso morbosa, a volte la soggezione, per la squadra e il club primi in Italia nel nome della storica casata torinese. Ma, forse, farebbe pi bene al calcio se si parlasse e scrivesse pi diffusamente di quei club e di quelle squadre che al calcio offrono coraggio, gioco, organizzazione e programmazione, l'Atalanta, per dire, il Sassuolo e l'Empoli, pur condizionati dalle loro realt provinciali, e il Milan e il Napoli che non sono degli intrusi, la stessa Inter, la Fiorentina e il Verona.Del Milan fanno pi notizia i 40 anni di Ibrahimovic e nel Napoli il contratto di Insigne. Nell'Inter la crisi cinese.Del Napoli, poi, si aspetta la crisi dopo la prima o le prime sconfitte e viene agitato l'incubo di gennaio quando la squadra sar priva di Koulibaly, Anguissa e Osimhen impegnati nella Coppa d'Africa.Il calcio, in Italia, non pu essere solo la Juve che rimane comunque la regina delle plusvalenze e che, negli ultimi tempi, si distinta col suo strapotere economico per strappare i giocatori alle altre squadre, ieri Higuain e Pjanic, oggi Chiesa e Locatelli, lontano nel tempo Baggio e Paolo Rossi, e per essersi imbarcata con un grande buco di bilancio nell'operazione Ronaldo, fallita per la mancata vittoria in Champions che era il vero obiettivo dell'acquisto del portoghese.Il pianto greco per la Juve non pi Juve, nonostante il ritorno di Allegri a nove milioni netti l'anno, durer fino a fine stagione e oltre. Con tutto il rispetto per la nobile, ma spesso presuntuosa e arrogante societ bianconera, divertiamoci col buono e il bello che il campionato offre, anche senza la Juve, non il massimo, visto che l'Europa continua a sgonfiare il pallone italiano e abbiamo vinto un Europeo ai rigori, ma questo abbiamo e rallegriamoci per le novit.Il duello Napoli-Milan un bel duello, onorato anche col gioco, l'Inter da Conte a Simone Inzaghi e senza pi Lukaku una squadra apprezzabile, Mourinho va facendo un buon lavoro a Roma, l'Atalanta la squadra pi "europea" che abbiamo. Non c' la Juventus a giocarsela con queste squadre? Non la fine del mondo. Per il momento la fine della Juventus che risorger con tutti i nostri migliori auguri.: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (87' Ghoulam), Anguissa (75' Demme), Fabian Ruiz, Elmas (75' Mertens), Lozano (65' Politano), Osimhen, Insigne (65' Zielinski).: Skorupski, De Silvestri, Medel, Theate, Mbaye (63' Skov Olsen), Dominguez (75' Binks), Svanberg, Vignato (75' Sansone), Hickey; Orsolini, Barrow (80' Van Hooijdonk).: Serra (Torino).: 18' Fabian Ruiz, 41' e 62' Insigne, rigori.Spezia-Genoa 1-1, Venezia-Salernitana 1-2, Milan- Torino 1-0, Juventus-Sassuolo 1-2, Sampdoria-Atalanta 1-3, Udinese-Verona 1-1, Cagliari-Roma 1-2, Empoli-Inter 0-2, Lazio-Fiorentina 1-0, Napoli-Bologna 3-0.CLASSIFICANapoli e Milan 28; Inter 21; Roma 19; Atalanta 18; Lazio 17; Juventus, Fiorentina 15; Sassuolo 14; Verona, Empoli, Bologna 12; Torino, Udinese 11; Sampdoria 9; Venezia, Spezia 8; Genoa, Salernitana 7; Cagliari 6.