L'Arminuta, di Giuseppe Bonito

di Giovanna DArbitrio



, di, tratto dall'omonimo romanzo di(vincitore del Premio Campiello 2017).Ecco come viene presentato il libro dalla Casa Editrice Einaudi:- afferma la protagonista nel libro -La storia nel film inizia nellestate 1975, quando una tredicenne diventa "" la ritornata, poich viene costretta a rientrare nella sua famiglia biologica mai conosciuta, passando da un'agiata esistenza della famiglia piccolo borghese che laveva adottata alla una vita di campagna misera e rozza.Larminuta () il soprannome con cui tutti la chiamano nel paese: il suo vero nome non verr mai pronunciato, come nellomonimo romanzo, per accentuarne la spersonalizzazione. Quando lei aveva pochi mesi di vita, i suoi genitori l'avevano affidata ai loro cugini benestanti che all'improvviso poi decidono di restituirla alla sua numerosa famiglia. La ragazza vorrebbe fuggire, persino morire, ma con il coraggio della sopravvivenza cerca di affrontare la nuova vita, sopportando le cattiverie dei fratelli Sergio e Vincenzo, lindifferenza della madre, la durezza del padre, nonch i pettegolezzi delle malelingue del paese.Alla fine, come un detective, cercher di scoprire la verit sulla sua vita, aiutata dalla sorella pi piccola, Adriana (). A unirle non sar tanto il legame di sangue, quanto piuttosto il disagio e la solitudine, poich anche Adriana non riesce ad adattarsi a un mondo di adulti anaffettivi. E in effetti nel film accade che mentre gli adulti perdono ogni occasione di riscatto, queste due bambine sono capaci di riconoscersi come sorelle dellanima e di sopravvivere grazie alla forza dellamore.Le due giovani attrici sono supportate da bravi interpreti come(che interpreta la madre della protagonista),(il padre),(Adalgisa, la madre adottiva),(Vincenzo),(Sergio) ed altri. Notevoli la sceneggiatura di, la fotografia di, le musicheprosegue il suo percorso di indagine sulle dinamiche familiari (dopo i film), ambientandoin un'Italia che, dopo il boom economico degli anni '60, evidenziava profonde spaccature tra. lagiatezza della borghesia cittadina e larretratezza delle aree rurali, in particolare a Sud. Su questo sfondo epocale si svolge il dramma di una ragazzina, un dramma che spesso ancora presente nella vita di tanti minori spostati "" (come afferma la protagonista) da una famiglia allaltra, senza tener conto della loro volont, n dei conseguenziali problemi psicologici.Ecco il trailer ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=GAUzWzNRCgQ