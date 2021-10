Jazz: a Portici il “King of swing”

di Adriano Cisternino

Anche il jazz prova ad uscire dal torpore obbligato causa Covid. Non è facile venirne fuori dopo quasi due anni in cui gli strumenti sono stati costretti a tacere, i musicisti a comprimere la loro voglia di suonare e gli appassionati a rinunciare alle emozioni della musica dal vivo. Ma siamo faticosamente sbarcati in “” ed ecco subito le prime avvisaglie del risveglio a suon di note.Riapre a piena ricettività il San Carlo, teatro simbolo della musica a Napoli, da Portici arrivano segnali di riattivazione dei canali jazz. Giuseppe Reale, inarrestabile promotore di iniziative per la diffusione della musica afroamericana, annuncia: martedì 26, ore 21, Emanuele Urso, “King of swing”, sarà di scena sul palco del galoppatoio reale della Reggia di Portici col suo dinamico sestetto per una serata ad inviti.Al suo fianco, Lorenzo Soriano alla tromba, Stefano di Grigoli al sax, Daniele Pozzovio al piano, Alessio Urso al contrabbasso e Giovanni Chicchirillo alla batteria.Batterista in origine, poi convertitosi al clarinetto (senza mai abbandonare del tutto le bacchette), Emanuele Urso vanta una carriera ricca di collaborazioni internazionali di alto profilo. Grande cultore dello swing che gli è valso, appunto, l'appellativo di “re dello swing”, Urso ha assunto con gli anni una rilevante dimensione anche come direttore d'orchestra e arrangiatore.Il pubblico napoletano ha già avuto modo di apprezzarne le qualità in passato nei concerti con il suo gruppo al Music Art. Il ritorno di martedì nella Reggia di Portici richiamerà certamente gli appassionati delle pagine più classiche e tradizionali del jazz.Ma non è tutto. Giovedì 11 novembre - e questa forse è la notizia più eccitante per gli appassionati napoletani - riprende la programmazione nel salone di “”, in via Brin con una serata che vedrà protagonista il vibrafonista Pierpaolo Bisogno con il trio di Elio Coppola.Il jazz nel salone delle Eccellenze Campane stava decollando con numeri in crescita esponenziale quando il Covid ne ha stroncato lo sviluppo. La ripresa a due anni di distanza lascia intravedere un progressivo sviluppo del ritorno programmato per l'11 novembre.Covid permettendo insomma (e il Green pass dà una mano) si va verso un “ritorno al futuro” nello sviluppo delle prospettive di offerta jazz a Napoli. Peppe Reale, sospinto anche dal rullo della batteria di Elio Coppola, non chiede altro.