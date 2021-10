Un detective di nome Morgana

di Anna Maria Siena Chianese

Se una notte dinverno un viaggiatore si trovasse a percorrere i luoghi lungo i quali ci inoltrano gli autori del romanzo: Il sangue macchia, Sir, sarebbe indotto alla ricerca dei diversi destini che vi si incrociano, e non sulla base di una comune identit.I personaggi del bel libro di Costanza Durante e Giovanni di Giamberardino, edizioni Neri Pozza 2018, si trovano insieme in un ambiente che sembra definirne, loro malgrado, i ruoli e il tema indugia a delinearsi nella sua variegata trama, quasi i protagonisti volessero rimandare il momento di assumere essi stessi una fisionomia definita.Ecco il Principe, il Conte Vittorio Maria Canton di SantAndrea al quale tutti danno il titolo di Principe nel nome del merito e della stima, aspirante detective a tempo pieno, spesso disoccupato con conseguenziale perdita di autostima.Accanto, ma non in secondo piano, lineffabile Gelasio, maggiordomo per eredit di casato e spirituale e convinto aiuto-detective del principe.La riottosa e carnalmente affettuosa zia che pagherebbe con linsonnia le tensioni personali e familiari se non fosse per il Tavor: zia Magda, la cui sfaccettatura tra il brusco e una quasi carnale disponibilit val bene un elogio particolare agli autori perch non vi manca nessuno degli ingredienti dellironia, appena pervasa da un humour mai corrosivo.La sua abilit politico-familiare d limpressione di voler tenere a bada il nipote e insieme di volergli stare accanto, di voler girare le carte e cominciare tutto daccapo, ma senza di lei o di rendere pi incisivo il proprio ruolo ed il lettore che deve acuire il suo spirito di osservazione riconoscendo alla zia Magda il ruolo di colonna portante del sistema nel quale sinquadrano gli altri.La trama via via si dipana con cambiamenti di scena, ma con un comune obiettivo che il lettore scoprir nel corso dello scambio di sollecitazioni tra i luoghi e i loro frequentatori e via via che si aprono le cornici che inquadrano le vicende facendone germogliare il senso.dobbligo invitare il lettore a partecipare, a entrare nella trama abitata dai personaggi incasellati nel loro cruciverba che qualcuno risolver: ogni casella una storia, e che si tratti di storie simbolo o di emblemi autonomi tra loro sta agli autori definire, ma al lettore indagare.Nessuna imposizione e nessuna guida dallesterno per trovarne il bandolo: tocca a chi legge montare il testo nellambiente che defluisce e confluisce con naturalezza nelle figure, nei loro stati danimo, nella struttura generale del discorrere talora matematico, pi frequentemente pervaso da un asciutto humour tutto da scoprire e cogliere a volo.Un Conte chiamato ossequiosamente Principe da tutti, malgrado la sua personalit sembri disfarsi a ogni caduta d ideali, da quella di detective a quello di innamorato rinunciatario e deluso un uomo generoso di s, un uomo antico allantica e per lui sopravvivere significa anche analizzare con s stesso che cosa labbia condotto a sentirsi fallito, quasi un escluso dalla societ alla quale appartiene per nascita, per cultura, per frequentazioni.A suo modo se ne sente sostenuto, perso com nei suoi sogni di gloria o, forse pi appropriatamente, alla ricerca di un riconoscimento, o anche solo di un autoriconoscimento di valore e di una soddisfacente notoriet che gli venga assicurata dal successo.Se per una volta stato autore di cruciverba col nome di Cher lo Colmes, abitante della casella Il figlio del re, il nome elementare della casella incrociata Watson, il collaboratore del pi grande detective di ogni tempo.Vittorio Maria non cerca fama n onori che vadano oltre le sue doti di investigatore, il solo obiettivo che voglia raggiungere. Niente intrecci troppo arditi per il dolce Principe decaduto, anche se non mancano nella sua vicenda incroci ravvicinati col mondo del crimine al quale sintreccia quello dellarte.Il testo un susseguirsi di allusivi riferimenti e di eventi reciprocamente dipendenti, o incasellati gli uni negli altri: gli autori ci portano quasi per mano a viverli per poi ampliare la cornice e dispiegarci dinanzi lapparentedelle scene madri.Il mondo dellarte, scelto come sfondo d ambiente, mostra la sua vacuit dalla stessa composizione dei quadri, dalle cornici, da quel sotto il vestito niente che anni fa tocc il modo della moda: senza remissione di colpe a quel niente che diventa un tutto e assorbe in s lindividuoEd ecco le scene madri, ecco le generazioni farsi posto lun laltra nel lento migrare del sangue che ridiventa vita, rifiutandosi di debordare nonostante la stanza ne sia colma. ecco la scena finale e le generazioni che si rinnovano e insieme vi coesistono mentre il sangue, ancora una volta, scorre irrorando lambiente di vitaChe altro dire?Forse solo questacume di pensiero e di scrittura pu far da cornice senza tempo al misterioso rinnovellarsi della vita e del sangue che vi circola tenacemente, generosamente.I personaggi appartengono alla sfera classica della letteratura, ma sono del tutto imprevedibili nei comportamenti rispetto ai loro analoghi. Citiamo per tutti lantico ed esemplare maggiordomo Jeeves, che non Gelasio come Sir Vittorio non BertieConscio della propria posizione nella famiglia, Gelasio ne al servizio e al timone: Il maggiordomo lui, tutto e nessuno, vile ed eroe, divertente e grottesco ma convintamente legato al suo Principe, forse pi che allamore perduto del quale non cede al rimpianto.Lhumour, come gi detto, sfiora con misura la trama, privo di quella talvolta aggressiva e fasulla vaporosit legata al termine che del resto nessuno si aspetta ma ben pi consistente, tanto da affidare a una frase il ruolo di bandolo di scioglimento di misteri futuri e passati.Morgana, la celebre detective dagli occhi di ghiaccio che impera su tutti i suoi colleghi, offre al principe di collaborare con lei ma Sir Vittorio non principe per caso. La sua onest intellettuale gli impone di rifiutare lincarico, ma per sentirsi rispondere da Morgana con una frase della quale far tesoro, e non solo come detective: Ma, Vittorio caro, per un detective limportante non essere quello che scopre la verit, ma colui che la fa venir fuori.Come dissentire?Il Principe, zia Magda, Gelasio, destini incrociati tra loro come in un cruciverba dissacrante dove il sangue macchia ma si rinnova e rifluisce nella vita che contestualmente le scorre accanto.ll Principe decaduto, punto focale della narrazione, torna in auge sulla piazza dellinvestigazione privata. La donna che ne regina non pu che chiamarsi Morgana: e sarebbe affascinante perdersi lungo questaltro luogo determinante di destini incrociati dove gli autori sembrano invitarci, provocandoci fin dalla soglia.La scritta sulla porta dello studio investigativo: Noi gi lo sappiamo tutto un programma di autoconsapevolezza degno di una donna che si chiami Morgana e che sa gi tutto ancor prima di investigare e se Mago Merlino collabora con lei non c motivo di non crederle.