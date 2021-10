Tre Piani, di Nanni Moretti

di Giovanna D'Arbitrio

Presentato in concorso alla 74 edizione del Festival di Cannes, Tre Piani di Nanni Moretti, tratto dal romanzo omonimo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo.Il libro viene cos presentato nelledizione curata da Neri Pozza:Tre pianiA parte i nomi dei protagonisti che sono diversi, il film nel complesso si attiene alla trama del libro, raccontando le storie di tre famiglie che abitano nella stessa palazzina.Le prime scene mostrano un incidente stradale causato dal giovane Andrea () che abita al terzo piano di una palazzina con i genitori, Dora () e Vittorio (), entrambi giudici.In effetti una notte il ragazzo, ubriaco, investe e uccide una donna. Sconvolto, chiede ai genitori di fargli evitare il carcere, ma Vittorio decide che sia giusto farlo condannare, costringendo Dora a scegliere tra lui e il figlio.Al primo piano vivono Lucio (), Sara () e la loro bambina, Francesca, che spesso viene affidata agli anziani vicini, Giovanna () e Renato ().Una sera lo smemorato Renato scompare con la bambina per molte ore. Quando vengono ritrovati, Lucio teme che a sua figlia sia stata vittima di avances da parte di Renato e comincia a perseguitarlo in modo ossessivo, ma poi commette lerrore di avere un rapporto intimo con una sua nipote minorenne.Al secondo piano Monica (), madre di due bambini e moglie di Giorgio (), sempre all'estero per lavoro, combatte in silenzio contro la solitudine e la paura di diventare un giorno come sua madre affetta da disturbi mentali. Un giorno, disperata, lascia marito e figli e non si sa se sar capace di ritornare a casa.Incomunicabilit, intransigenza, sfiducia, egoismo, paure sembrano dettare inizialmente i comportamenti dei personaggi, ma col passar degli anni i cambiamenti sono inevitabili e la conclusione del film fa ben sperare per il futuro. Belle le immagini finali della gente che balla in strada, partecipando al locale festival della danza.Dopo anni di assenza, Nanni Moretti torna con un film interessante, supportato dal un buon cast, da valida sceneggiatura dello stesso regista, di, fotografia di, musiche diTra i film del regista ricordiamo