Il silenzio grande, di Alessandro Gassmann

di Giovanna D'Arbitrio

Dopo aver diretto con successo lomonimo testo dia teatro,ne propone ora la versione cinematografica in cui il tema rimane sempre quello dei rapporti familiari e del tempo che passa in una villa dove le vite dei personaggi scorrono e mutano negli anni.Il film ambientato negli anni 60 a Napoli dove una splendida villa, ora quasi in rovina, viene messa in vendita da Rose (), moglie del noto scrittore Valerio Primic (), molto legato alla casa insieme a Bettina, amorevole domestica della famiglia: una decisione dolorosa, ma volentieri accettata dai figli, Massimiliano () e Adele (Antonia), due giovani squinternati sempre vissuti nellagiatezza, senza mai affrontare la realt.E cos ricordi, sentimenti, rimpianti emergono dai dialoghi, ma purtroppo ormai da troppo tempo Valerio si chiuso nel suo mondo fatto di libri, sistemati nel suo studio rispettando il criterio di omogeneit emotiva, e il silenzio grande che secondo la saggia Bettina () si accumula nel tempo con la somma di tanti piccoli silenzi, quando le persone di una famiglia non comunicano tra loro. E Valerio scoprir di non aver mai davvero conosciuto i suoi cari, fino a concludere con amarezza che, come evidenzia il finale a sorpresa.Molto particolare il personaggio di Bettina, interpretato in modo magistrale da Marina Confalone, una sorta di, didelle pice francesi, una donna pragmatica e saggia che arriva alla verit pur non avendo la cultura di Valerio.Laltro tema importante del film la, come evidenziano alcuni siparietti, come quello in cui Valerio immagina la sua cameriera nelle vesti di diva del cinema, oppure quello in cui Gassmann si riserva un autoironico cameo.ha affermato GassmannUn bel film che forse risente un po della versione teatrale dalla quale scaturito, ma senzaltro particolare per regia, ottimo cast, intensi dialoghi (sceneggiatura di), fotografia (), musiche ().Ecco uninteressante intervista al regista: https://www.youtube.com/watch?v=RjnIHfftf7E