Napoli dove vai?, di Giuseppe Rippa

di Giovanna D'Arbitrio

A Napoli, al Graziani Bistrot in Piazza Dante, il 24 settembre, alle ore 17,30, ha avuto luogo la presentazione del nuovo libro dicon Luigi O. Rintallo,(Edizioni Quaderni Radicali). Hanno partecipato allincontro(direttore editoriale di Economy) coordinatore del dibattito,(docente di Storia Contemporanea all'Universit Federico II di Napoli),(gi rettore dell'Universit Federico II),(autore del libro).A quanto pare rispondere alla domanda che pone il libro si rivela alquanto difficile, come In effetti emerge dai vari interventi dei suddetti partecipanti. Fin dalla breve introduzione diapparso chiaro che non ci si spiega come mai le grandi risorse paesaggistiche, storiche, artistiche di Napoli siano state sprecate, lasciando invece accumulare nel tempo problemi irrisolti.E secondoimportante anche domandarsi da, commentando lexcursus storico politico di Giuseppe Rippa dagli anni 50 ad oggi, con critiche alle varie amministrazioni fino a quella attuale, colpevoli (chi pi, chi meno) di una lunga serie di incurie.Insomma Napoli deve andare oltre: lAnno Zero, per cui o si ricomincia o si sprofonda. Quanto alla conclusione del libro che vede Napoli proiettata verso il Mediterraneo e lAfrica del Nord, si dimostrato poco convinto per le guerre in corso e i forti interessi internazionali, nonch lirrisolto problema dei migranti che finora lUE non ha saputo gestire.Secondoil compito dellUniversit quello di sviluppare nei giovani lo, poich lincapacit di riflettere e di interrogarsi genera mancanza di autonomia nei cittadini, costretti nei limiti di unBisogna, inoltre, rimuovere il pessimismo imperante focalizzato solo sugli aspetti negativi di Napoli, senza allargare lo sguardo ad altre grandi citt (Roma e Marsiglia ad esempio), che hanno gravi problemi per una comune crisi epocale.Non bisogna comunque dimenticare i meriti di una Napolidi ieri e di oggi, ricca di grandi scrittori e artisti. Secondo lui amministrare difficile per le grandi responsabilit che comporta, nonch per lenorme massa di norme in cui destreggiarsi., infine, dopo aver sottolineato i mille contrasti di Napoli insieme alla sua, ha dato la parola ache si a lungo soffermato sullexcursus storico-politico illustrato nel libro, con dure critiche verso le varie amministrazioni passate e presenti.Innegabile secondo lui il progressivo disfacimento dei partiti politici italiani, sempre pi ancorati a ricerca di consenso e potere. Ha ricordato con affetto Giancarlo Siani, vittima di vari interessi e intrighi. Ha concluso affermando che manca la capacit di avereuna meta futura su cui convergere, ununit di indirizzi, non solo a livello locale e nazionale, ma anche mondiale.- recita la quarta di copertina del libro -post-ideologiaUn dibattito interessante che ha posto grandi interrogativi non solo sul futuro di Napoli. E anche se non si capisce come mai i numerosi politici napoletani, passati e presenti, non siano riusciti ad aiutare la citt, i problemi ormai non sono solo napoletani: viviamo In unepoca che riuscita aperfino un virus, nonch ad incrementare guerre, flussi migratori, inquinamento e disastri climatici.Senzapi unitaria e umanitaria, il futuro potrebbe essere davvero oscuro.