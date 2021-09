Milano è troppo forte per il Napoli Basket

di Mario Triggiani

Nulla da fare per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nella prima giornata del campionato di Serie A è stata sconfitta al PalaBarbuto dall’Armani Exchange Milano, seconda in classifica nella scorsa stagione e finalista di Supercoppa cinque giorni fa.La Ge.Vi. ha comunque venduto cara la pelle, restando a contatto per tutti i 40’ e non mollando mai fino al termine della gara, ma il divario tecnico tra le due squadre si è visto ed ha fatto, alla fine, la differenza.Il team partenopeo ha potuto finalmente contare su Jason Rich, al rientro dopo due settimane di stop dovuto ad un infortunio patito in Supercoppa contro Treviso.Milano è partita subito molto bene, segnando quattro triple nei primi minuti e scavando un divario che avrebbe potuto chiudere la gara prima ancora che iniziasse. Napoli ha invece prontamente reagito grazie ad una schiacciata di Elegar e soprattutto le triple di Marini e Mayo che hanno riportato i partenopei in partita.Gli azzurri hanno cercato di arginare gli attacchi avversari, ma alla lunga hanno dovuto arrendersi ad una formazione più completa e dal tasso tecnico chiaramente superiore.La gara è rimasta comunque aperta fino agli ultimi minuti, quando Napoli è riuscita a rimontare fino al -10 prima che una tripla di Datome spegnesse gli entusiasmi azzurri sancendo definitivamente la vittoria dell’Armani.Non era certo questa la gara decisiva per il campionato della Ge.Vi., che può comunque essere contenta di aver contenuto lo svantaggio contro una delle corazzate del campionato.Obiettivo principale della partita doveva essere monitorare la crescita della squadra, e la crescita c’è indubbiamente stata, e regalare una serata magica ai tifosi, accorsi sugli spalti del PalaBarbuto per la prima gara di Serie A dopo 13 anni di attesa.Proprio dal pubblico sono arrivate le notizie più liete, visto che i biglietti sono andati tutti esauriti in pochi giorni ed i presenti sono stati attivi per tutto l’arco della partita tributando anche una standing ovation a fine gara per i giocatori azzurri che non hanno davvero mai mollato.La Generazione Vincente Napoli Basket tornerà in campo domenica prossima all’Unipol Arena di Bologna per affrontare Reggio Emilia nella seconda giornata di campionato. Si tratterà di un test più importante di quello contro Milano in quanto la Ge.Vi. potrebbe riuscire a conquistare i primi punti in classifica della stagione affrontando una squadra abbordabile peraltro in campo neutro.: Zerini 1, McDuffie 7, Matera, Velicka 12, Parks 17, Marini 10, Mayo 10, Elegar 2, Uglietti 4, Lombardi, Rich, Cannavina: Melli 10, Grant 3, Tarczewski 6, Ricci 3, Biligha, Moraschini, Hall 7, Delaney 8, Mitoglu 10, Shields 13, Alviti, Datome 13