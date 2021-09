Qui Rido Io, di Mario Martone

di Giovanna D'Arbitrio

, di, centrato sul personaggio di, famoso commediografo e attore nella Napoli della Bella poque, avrebbe senzaltro meritato qualche riconoscimento alla 78 Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.Fin dalle prime scene Scarpetta () viene mostrato in scena mentre recita la sua commedia, quando gi al culmine del suo successo. Complicata appare in verit la sua vita che si barcamena tra teatro e una famiglia molto allargata fatta di mogli, amanti, figli legittimi e illegittimi molti dei quali recitavano con lui in teatro.In giovent aveva sposato), con la quale, dopo aver riconosciuto il figlio Domenico, concep Vincenzo e Maria, mentre da una relazione con), sorellastra di Rosa, aveva gi avuto in passato due figli.Comunque), nipote di Rosa, la sua grande passione dalla quale nacquero, da lui mai riconosciuti e costretti a chiamarlo zio. Tra i vari figli spicca gi da bambino Eduardo De Filippo (), in particolare quando cerca di evitare la fuga dal palco del fratellino Peppino (), costretto dal padre a recitare la parte di Peppiniello (ruolo che passava da un figlio allaltro) in Miseria e Nobilt: "- gli dice -".Da vero comico e mattatore, scrisse "", parodia del dramma "" di, il venerato Vate italiano durante il fascismo, beccandosi una denuncia per plagio. E in tribunale fu costretto ad affrontare giudici e perfino alcuni noti personaggi napoletani, in un processo che dur anni e coinvolse anche la sua vita privata, gi complicata da una famiglia molto particolare.Mario Martone ci mostra l'artista quando il personaggio diaveva offuscato quello di Pulcinella e da patriarca e padre-padrone, gestisce una sorta di bottega familiare dalla quale sbocceranno in seguito grandi talenti. E la Napoli di Scarpetta per Martone l'emblema di un'Italia pi vasta, quadro d'epoca emozionante e vitale con diversi livelli di lettura in un film corale con un cast numeroso di bravissimi attori napoletani di teatro, una colonna sonora ricca di antiche canzoni napoletane e la splendida fotografia diMagistrale linterpretazione diche ha saputo dar vita ad un personaggio difficile, diviso tra pubblico e privato nei diversi ruoli di padre-padrone severo e manesco, di egocentrico amante e soprattutto di geniale commediografo e attore comico, costretto a battersi alla fine in tribunale con un travolgente discorso in sua difesa, rivelandosi anche un brillante oratore.Tra gli altri protagonisti colpiscononel difficile ruolo di Luisella De Filippo,nel ruolo di Rosa e il giovane, figlio del compianto Mario e di Maria Basile, nel ruolo di Vincenzo, suo bisnonno e unico figlio generato con Rosa e non con relazioni occasionali.Davvero notevole la sceneggiatura di, insuperabile regista di una storia che da Napoli va oltre i suoi confini, come spesso accade in molti suoi film tra i quali ricordiamo