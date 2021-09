Il Festival di Venezia 2021 e Napoli

di Giovanna D'Arbitrio

Si conclusa ieri, 11 settembre, la 78 Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, con un po di amaro in bocca per il significativo contributo di registi e interpreti napoletani che forse avrebbe meritato qualcosa in pi, dal momento che critica e pubblico in sala li avevano osannati con convinzione.A sorpresa e contro ogni speranza dei campani che vedevano Paolo Sorrentino vincitore del Leone doro e Toni Servillo della Coppa Volpi, la Giuria ha deciso diversamente. Ecco pertanto i premi assegnati:Lvnement di Audrey Diwan (Francia)stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino ItaliaJane Campion per The power of the dog Nuova Zelanda/AustraliaIl Buco di Michelangelo Frammartino ItaliaJohn Arcilla per On the job: Mission 8 FilippinePenelope Cruz per Madres Paralelas SpagnaFilippo Scotti per stata la mano di Dio ItaliaMaggie Gyllenhall per The lost daughter (Grecia, Stati Uniti, Gran Bretagna, IsraeleSenzaltro Paolo Sorrentino con, uno dei suoi migliori film, si dovutodel secondo posto con il Gran Premio della Giuria. Sorrentino si commosso nel ricordare i suoi collaboratori e sostenitori e, senza alzare gli occhi, ha continuato a leggere i loro nomi su un foglio per ringraziarli. I- ha detto con un timido sorriso -. Parole toccanti, come senzaltro si riveler il film in arrivo nei cinema nei prossimi mesi.Al di l dei premi, comunque stata molto significativa la presenza del cinema napoletano alla Mostra veneziana 2021 sia per la quantit che per la qualit del talento partenopeo: i film campani in concorso, di generi diversi, ma tutti di alto livello, hanno dato un valido contributo con Mario Martone e Paolo Sorrentino, davvero in stato di grazia, e con tanti favolosi interpreti napoletani in prevalenza di teatro.Due erano le opere in corsa per il Leone doro,didi(molto osannati da critica e pubblico), due fuori concorso,didel siciliano prestato a Napoli,, e uno come evento speciale delle Giornate degli Autori,del romano, una storia tutta partenopea.In, splendida opera disulla Napoli di Eduardo Scarpetta, spicca la magistrale interpretazione di, presente anche nel film di Sorrentino, di Leonardo Di Costanzo, e di Roberto And.E come non ricordare interpreti comee le attricie tanti altri.E infine un plauso va anche a, solare e radiosa presentatrice del prestigioso evento.Un Festival da ricordare, almeno per noi campani, malgrado tutto.