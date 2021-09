Quella vittoria sulla Juve nello Stadio del Sole

di Mimmo Carratelli

(da: "Napoli" dell'11.09.2021)

Era inizio dicembre, una magnifica giornata di sole, e il magico impianto di Fuorigrotta, dallovale perfetto disegnato dallarchitetto Carlo Cocchia, si chiamava proprio Stadio del Sole prima che il vescovo di Pozzuoli imponesse di intitolarlo allapostolo di Tarso che giunse in Italia sbarcando sul litorale flegreo.Ed era il 6 dicembre 1959. Bruno Pesaola, il grande petisso, si lament con Lauro:Lo squadrone bianconero minacciava di rendere amara la prima partita del Napoli a Fuorigrotta. Pure, un anno prima, la squadra azzurra aveva annientato la stessa Juventus al Vomero nellindimenticabile 4-3 del 20 aprile 1958.Lo Stadio del Sole era venuto su in sette anni. I lavori iniziarono nellaprile del 1952. La prima pietra fu posta alla presenza del sindaco Domenico Moscati e di Alcide De Gasperi.disse poi Lauro, sindaco e presidente della societ azzurra, quando fu presentato il plastico dellimpianto a lui e al ministro Mario Scelba.Tra le varie fonti di finanziamento del nuovo stadio, il Consiglio dei ministri aveva concesso un miliardo di lire tra le proteste dei club del Nord.Dunque, Napoli-Juventus per inaugurare lo Stadio del Sole alla decima giornata del campionato 1959-60. Negli anni Trenta, era successo che anche lo stadio voluto da Giorgio Ascarelli fosse inaugurato ufficialmente in occasione della partita contro la Juventus.Non era andata male, quella volta. La Juventus di Combi, Cesarini e Orsi chiuse il primo tempo in vantaggio 2-0. Nellintervallo, Willy Garbutt aggred gli azzurri.url.Torn in campo un Napoli deciso a cancellare la sconfitta. Era il Napoli di Cavanna, Sallustro, Vojak, Innocenti, Mihalic. Gli azzurri rimontarono con due gol di Carlo Buscaglia, un pilastro di quel Napoli, motorino per il suo impegno inesausto.Una volta aveva sostituito in porta Cavanna che sera infortunato e unaltra volta, contro il Bologna, perse la scarpa correndo e and a segnare a piede nudo.Settantamila persone affollarono lo Stadio del Sole per la partita inaugurale e lincasso fu di 68 milioni, un record di quei tempi.Amadei, che aveva sostituito Frossi, esonerato dopo quattro giornate (quattro sconfitte), schier: Bugatti; Comaschi, Mistone; Beltrandi, Greco, Posio; Vitali, Di Giacomo, Vinicio, Del Vecchio, Pesaola.La Juve scese in campo con Vavassori; Castano, Sarti; Emoli, Cervato, Colombo; Boniperti, Nicol, Charles, Sivori, Stacchini.I giocatori con le sgargianti casacche bianconere corsero per il campo. Non gli faceva paura il grande stadio, forse ne era intimidito il Napoli abituato al Vomero, il tinello di casa azzurra, trentamila spettatori al massimo della capienza pi gli spettatori affacciati ai balconi delle case circostanti che vedevano una met del campo.Il Napoli fu sorprendente e sorprese la Juventus. Dopo sei minuti di gioco, Pesaola pennell un calcio di punizione. Al centro dellarea juventina, Cervato e Vinicio saltarono senza prendere il pallone. Alle loro spalle, sbuc Giancarlo Vitali che insacc di testa.Vitali, emiliano, era arrivato al Napoli nel 1952, ala destra veloce nel tridente con Jeppson e Pesaola. E proprio Vitali aveva segnato lultimo gol al Vomero contro il Vicenza nellultima partita in collina.Bugatti, il nostro gatto magico, ferm lassalto della Juventus. Ma anche il Napoli, galvanizzato, impegn ripetutamente Vavassori.Partita in grande equilibrio e duello rusticano fra Vinicio e lo stopper Cervato. Il leone azzurro, al 20, ebbe la peggio in uno scontro con lo juventino. Ma Vinicio era un autentico leone e continu la gara infortunato.Dopo venti minuti della ripresa, la zampata del leone abbatt la Juve. Il brasiliano Del Vecchio, scontroso rivale di Luis, batt un calcio di punizione. Il leone ferito rugg al centro dellarea bianconera. Fu un gol spettacolare che Vinicio realizz con una sforbiciata.La Juventus segn su rigore (Cervato) a un minuto dalla fine per il fallo del generosissimo Pesaola che aveva rincorso Stacchini sin nellarea azzurra.Fu una vittoria squillante sulla Juve che avrebbe vinto il campionato. Ma per il Napoli quel torneo fu un tormento, conquistando la salvezza per appena due punti.Il sole si oscur sullo Stadio del Sole. Dopo la vittoriona sulla Juve, il Napoli inanell una serie di partite negative nel nuovo stadio, tre sconfitte (con Bari, Padova, Fiorentina) e due pareggi (con Inter e Milan) prima di tornare a vincere (2-1 al Palermo).Cominci unaltra storia nello stadio che, nel 1963, si chiam San Paolo. Per quindici anni, il Napoli aveva giocato al Vomero.Tutti i giocatori abitavano in collina, passeggiavano per via Scarlatti, li incontravi al bar Daniele, facevano il ritiro pre-partita allHotel SantElmo, pranzavano nel ristorante panoramicoche saffacciava sullintera citt.Rivedo, nelle immagini romantiche di quegli anni, ladel Vomero nelle domeniche di pioggia.Al Vomero avevamo visto gli assi stranieri del dopoguerra, linimitabile olandese Wilkes (il tulipano volante) dellInter (e Skoglund e Nyers), il trio svedese del Milan (Gren, Nordahl, Liedholm), gli juventini Hansen e Praest, lineguagliabile Julinho nella Fiorentina con i baffetti alla Clarke Gable, e poi Piola che a quasi quarantanni giocava nel Novara, e il Grande Torino.E al Vomero vedemmo per la prima volta Pesaola che giocava nella Roma, ci fece due gol e la squadra giallorossa vinse 2-1. Era il 1947.Stavolta, Napoli-Juventus si giocher nel San Paolo diventato Diego Armando Maradona per i sette anni di felicit, scudetti e tormenti con Diego.La stella filante del pibe nella porta di Tacconi il ricordo incancellabile di unavventura che scalda ancora i cuori azzurri.Clicca qui per accedere al filmato Luce della partita: