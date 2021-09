Allegri rischia di uscire fuori pista

di Mimmo Carratelli

(da: Roma dell' 11.09.2021)

Il Napoli guadagna Osimhen (squalifica dimezzata), la Juventus perde 200 milioni. cambiato il mondo. Nellex madre di tutte le partite allombra del Vesuvio, questa Napoli-Juventus si ingarbuglia per indisponibilit e viaggi aerei.Formazioni demergenza per i giocatori sudamericani che arrivano allultimo momento (Ospina, Cuadrado, Bentancur, Dybala, Danilo, Alex Sandro) e giocatori fuori gara per malanni (Demme, Lobotka, Zielinski, Chiesa). Difficolt pari sui due fronti. E non c pi Ronaldo.Napoli-Juventus un risiko. La Juve, attardata in classifica (un punto), rischia di uscire fuori pista. Il Napoli (sei punti) se perde non la fine del mondo n del campionato. La Juve, rattoppata e non ancora rilanciata da Allegri, allesame di riparazione.Sei anni fa (2015-16), la seconda Juve di Allegri cominci allo stesso modo. Fino alla partita di Napoli, che perse, aveva raggranellato 5 punti in cinque partite (una vittoria e due pareggi). In tutto il girone dandata fece 39 punti.Ne conquist 52 nel ritorno vincendo lo scudetto, nove punti avanti al Napoli. Ma quella era la Juve con Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Pogba e arrivarono Dybala, Khedira, Mandzukic, Alex Sandro. Ed era abituata vincere dopo i tre scudetti di Conte.Questa Juve, disorientata da Sarri e Pirlo, sembra avere smarrito la ferocia agonistica degli scudetti a ripetizione. Allegri non lha ancora in pugno, si confida con Chiellini per capirla. Non ha fosforo, non ha ancora riguadagnato Dybala, procede a strappi, prende gol.Ma, attenzione, pur con le assenze e zero vittorie in due partite, questa Juve dissestata pu rivelarsi improvvisamente letale.Ha le individualit (che Kean in nazionale!) per lasciare il suo marchio sul match giocando senza incantare. E il Napoli deve rappezzare il centrocampo anticipando il debutto di Anguissa, pubblicizzato come la nuova stella africana in maglia azzurra.Le formazioni di emergenza e tutte le incognite dopo una sosta non consentono previsioni attendibili. Pare che Allegri, per dare solidit alla formazione, ripieghi su un concreto 4-4-2.Avr De Ligt e Chiellini per frenare Osimhen, avr Kulusevski e Morata per colpire. Ha gli uomini per far gol (non molti), bader ad alzare un bel muro bianconero di fronte a un Napoli che dovesse rivelarsi sbarazzino.Sulle fasce non potr volare per le assenze di Cuadrado e Alex Sandro. il maggior vantaggio per il Napoli che ha una bella occasione per arricchire lalto livello di classifica.Fino al match in trasferta contro la Roma di Mourinho (nona giornata), la squadra di Spalletti ha una serie di avversari abbordabili (Udinese, Sampdoria, Cagliari, Fiorentina, Torino), mentre le famose altre sei sorelle destinate allalta classifica si scontreranno tra loro (Milan-Lazio, Juve-Milan, Inter-Atalanta, Lazio-Roma, Atalanta-Milan, Juve-Roma, Lazio-Inter).Il Napoli dovr approfittarne per mettere molti punti in cascina perch poi gli toccheranno le sfide pi solenni.Napoli-Juventus con nuovi fremiti, lontanissimi per i tempi di Diego e Platini, lontani i tempi di Higuain da una parte e dallaltra.Disturba la tradizione contraria di Spalletti con la Vecchia Signora: una sola vittoria in 25 sfide guidando Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Roma, Inter.Max Allegri si ripresenta nella leggenda delleroe juventino: ha rifiutato il Real Madrid per allenare la Juve, eroe e martire a otto milioni lanno.In passato stava per allenare il Napoli, ma pare che le telefonate di De Laurentiis fossero meno affettuose di quelle di Ambra e se ne fece nulla. Corrono brividi postumi.