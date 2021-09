Il Napoli Basket dura solo tre quarti

e perde a Treviso

di Mario Triggiani

Sei giorni dopo la sconfitta del PalaBarbuto nella gara di esordio la Generazione Vincente Napoli Basket soccombe ancora alla Nutribullet Treviso nellincontro valido per la quarta giornata del girone C della Supercoppa LBA 2021.Conquistando la vittoria la squadra veneta si assicura il passaggio del turno accedendo cos alle Final Four della competizione e rendendo ininfluenti per la classifica i prossimi due match tra Napoli e Brescia.Il team partenopeo ha dovuto fare a meno di Jason Rich, infortunatosi durante la partita di venerd scorso ed ancora alle prese con un affaticamento muscolare che lo terr fuori anche per il resto della Supercoppa.La gara ha seguito un andamento assai simile al precedente incontro tra le due squadre, con Treviso che partita subito forte e Napoli costretta ad inseguire.Stavolta, per, la reazione della squadra azzurra stata pi veemente grazie alle intuizioni di Parks e McDuffie ed i napoletani hanno completato la rimonta scavalcando gli avversari e mantenendo il vantaggio fino a met terzo quarto di gioco.Proprio quando sembrava che la gara potesse mantenersi in equilibrio fino ai possessi finali sono saliti in cattedra Dimsa e Casarin, che hanno segnato i canestri fondamentali per scavare fra le squadre un varco che gi nei primi minuti dellultima frazione parso incolmabile.Nonostante la seconda sconfitta rimediata contro Treviso, la Ge.Vi. ha evidenziato dei notevoli passi avanti sia sotto il punto di vista dellorganizzazione del gioco che delle prestazioni dei singoli.Bisogner nelle prossime settimane continuare linserimento nei giochi di Frank Elegar, apparso solo a tratti quello della scorsa stagione, e valutare la posizione di Rich, costretto ad uno stop che ne rallenta il recupero della condizione atletica dopo un anno e mezzo di stop.La Generazione Vincente Napoli Basket torner in campo gi sabato a Brescia per incontrare la squadra lombarda, che sar poi ospite degli azzurri al PalaBarbuto nellultimo incontro del girone luned 13 settembre.Si tratter di due gare in cui lunica posta in palio sar lonore, visto che il discorso qualificazione si gi chiuso con la vittoria di Treviso.Lobiettivo per Napoli dunque quello di continuare il percorso di crescita misurandosi contro una squadra che nel prossimo campionato lotter per la qualificazione ai playoff, cercando magari di aumentare la fiducia dei tifosi nella squadra.: Russell 7 (1/5, 1/2), Bortolani 14 (5/7, 1/3), Sokolowski 6 (1/1 da 3), Akele 12 (4/4, 1/1), Sims 14 (4/6, 0/1); Poser 0 (0/1 da 3), Faggian 3 (0/1, 1/3), Vettori 0 (0/1 da 2), Casarin 6 (0/1, 1/2), Chillo 5 (2/3 da 2), Dimsa 11 (3/5, 0/2), Jones 3 (0/2, 0/1). All.: Menetti: Mayo 6 (2/4, 0/5), Velicka 12 (2/6, 1/2), Parks 10 (3/7 da 2), McDuffie 17 (6/9, 1/4), Elegar 8 (4/5 da 2); Zerini 2 (1/1 da 2), Marini 6 (0/1, 2/6), Uglietti 5 (0/1, 0/2), Lombardi 8 (3/5, 0/2). Ne: Coralic, Grassi, Cannavina. All.: Sacripanti