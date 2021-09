Visite guidate ed elezioni comunali

di Achille della Ragione

Amici ed amici degli amici esultate, riprendono le memorabili visite guidate dal celebre condottiero Achille della Ragione, ma prima di segnalarvi le date e cosa ammireremo (consigliandovi dei link per approfondire largomento) vi invitiamo a votare alle prossime elezioni comunali il nostro duce, al quale stata promessa la carica di assessore alla cultura.State attenti al simbolo della scheda (fig. 1) nel quale dovete scrivere il cognome fatidico e non vi confondete con altre liste (fig. 2) che appoggiano Bassolino, tenete inoltre presente le opportunit del voto disgiunto: se volete votare per un altro sindaco potete farlo, limportante che come consigliere comunale votate della Ragione nella lista indicata nella fig. 1.Diffondete la notizia ai 4 venti e coinvolgete nel voto amici, parenti, collaterali ed affini.E passiamo alle visite guidate: cominceremo sabato 11 settembre con la chiesa di Piedigrotta (appuntamento alle 10,30) per portarci poi alla chiesa di S. Maria del Parto.Consultare il linkIl 18 settembre andremo per chiese, partendo alle 10,30 con S. Pasquale a Chiaia, poscia ci recheremo in S. Maria in Portico, da l a S. Giuseppe a Chiaia per concludere nel verde, entrando gratuitamente nei giardini di Villa Pignatelli.Il 25 settembre una lunga passeggiata in discesa lungo il Petraio con sosta per visitare la chiesa di S. Maria Apparente; appuntamento alle 10,30 al Vomero allingresso della funicolare centrale.Consultare il link