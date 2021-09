Supercoppa: Napoli Basket perde all’esordio

di Mario Triggiani

Niente da fare per la Generazione Vincente, che nella gara di esordio di Supercoppa non è riuscita a regalare la gioia del successo ai suoi tifosi contro la Nutribullet Treviso.La squadra veneta, che prenderà parte nella prossima settimana ai preliminari di Champions League, ha iniziato la sua preparazione con venti giorni di anticipo rispetto ai partenopei e dunque ha potuto contare su una condizione atletica migliore riuscendo a controllare i ritmi del match per tutti i quaranta minuti prevalendo per 68-58.La Nutribullet è partita subito forte portandosi in vantaggio in doppia cifra già nel primo quarto di gioco.Napoli è riuscita poi a rientrare trascinata dalla difesa degli italiani, che hanno impedito agli avversari di trovare canestri facili. Sugli scudi Pierpaolo Marini, che all’ottima fase difensiva ha aggiunto anche una ritrovata vena realizzativa con tre triple nel solo primo tempo.La Ge.Vi. è riuscita a riportarsi sotto nel punteggio fino a toccare il -3 grazie ad un canestro di McDuffie, ma nell’azione successiva Imbrò ha spento gli entusiasmi del pubblico napoletano con una tripla.Da quel momento Treviso ha iniziato a dilagare, mentre Napoli è apparsa sulle gambe ed incapace di contenere l’impeto trevigiano.Solo i canestri negli ultimi minuti di McDuffie e Velicka sono riusciti a rendere il passivo meno pesante fino al -10 finale.La Supercoppa non è mai stata un obbiettivo stagionale della Ge.Vi., che ha iniziato la sua preparazione precampionato con tutti i pensieri rivolti al campionato ed all’esordio contro Milano il prossimo 26 settembre al PalaBarbuto.Preventivabile, di conseguenza, che una squadra più in forma come Treviso potesse prevalere sui partenopei.Napoli ha mostrato il suo lato migliore quando in campo sono scesi i giocatori confermati dall’anno scorso. Ora sarà importante inserire al meglio i nuovi arrivati, cercando di far ritrovare al più presto la migliore condizione a Rich ed Elegar, pedine fondamentale della squadra costruita per la stagione 2021/22.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sarà giovedì 9 settembre al PalaVerde di Treviso per incontrare di nuovo la formazione veneta, prima di affrontare per due volte, sabato 11 in trasferta e lunedì 13 in casa, la Leonessa Brescia, l’altra squadra del girone di Supercoppa.: Mayo 1 (0/3, 0/3), Rich 0 (0/2, 0/4), Parks 7 (2/3, 0/2), McDuffie 19 (5/9, 3/5), Elegar 3 (0/1 da 2); Zerini 2 (0/3 da 3), Velicka 10 (3/4, 1/5), Marini 11 (1/3, 3/3), Uglietti 3 (1/4, 0/1), Lombardi 2 (1/1, 0/2). Ne: Grassi, Matera. All.: Sacripanti: Imbrò 3 (1/2 da 3), Dimsa 10 (3/3, 1/3), Sokolowski 9 (3/6, 1/3), Akele 4 (2/4, 0/2), Sims 16 (5/9, 1/2); Russell 4 (1/4, 0/1), Bortolani 3 (1/2 da 3), Casarin 5 (1/2, 1/2), Chillo 9 (3/3, 0/3), Jones 5 (1/5, 1/2). Ne: Poser, Faggian. All.: Menetti