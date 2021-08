Il Napoli Basket

al cospetto delle grandi d’Europa

di Mario Triggiani

La Generazione Vincente Napoli Basket si è goduta il suo primo assaggio di grande basket con la partecipazione all’undicesima edizione del Trofeo City of Cagliari, dove ha affrontato due squadre che parteciperanno alla prossima Eurolega riuscendo in entrambi i casi a non sfigurare nelle sconfitte.Nella gara di venerdì contro il Saski Baskonia la formazione partenopea è partita un po’ in sordina, finendo sotto nel punteggio anche in doppia cifra.Dopo tre canestri consecutivi di Jason Rich sale in cattedra il nuovo centro azzurro Frank Elegar che segna ripetutamente nel pitturato riportando gli azzurri a contatto con gli avversari.Napoli ci prova fino agli ultimi possessi, ma la tripla del potenziale pareggio di Mayo si spegne sul primo ferro sancendo di fatto la sconfitta degli azzurri.La finale per il terzo posto di sabato sera con il Bayern Monaco ha avuto andamento simile, con la Ge.Vi. che ha sofferto nei primi quarti per poi recuperare nella seconda metà di gara trascinata da un sublime McDuffie.La rimonta anche questa volta non si completa e così, nonostante la pregevole difesa di Napoli, gli azzurri si classificano al quarto posto del torneo.Nelle due gare i più positivi tra i nuovi acquisti sono stati certamente Jason Rich, non ancora al massimo della forma dopo un anno di stop ma che ha già mostrato lampi della sua classe, e McDuffie, già volenteroso di mostrare di poter replicare in massima serie le grandi prestazione dello scorso anno tra i cadetti.Buone anche le risposte avute dagli italiani confermati dallo scorso anno, con la panchina che ha dimostrato di poter dare tanto in fase difensiva ed in grinta.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sarà l’esordio in Supercoppa contro Treviso il prossimo 3 settembre al PalaBarbuto.I partenopei che affronteranno un avversario proibitivo, visto che la squadra veneta parteciperà alla prossima Champions League, ma certamente i giocatori azzurri vorranno dare spettacolo davanti ai tifosi che accorreranno a Fuorigrotta.: Zerini 4, McDuffie 15, Grassi ne, Coralic ne, Velicka 2, Parks 7, Marini 3, Mayo 7, Elegar14, Uglietti, Lombardi 10, Rich 7 All. Sacripanti: Sedekerskis 2, Granger 8, Gietraitis 14, Nnoko 13, Kurucs, Hanzlik ne, Baldwin 10, Marinkovic 3, Cissoko ne, Fontecchio, Enoch 9, Peters 16 All. Ivanovic: Zerini, McDuffie 23, Grassi ne, Coralic ne, Velicka 6, Parks 2, Marini 9, Mayo 2, Elegar 1, Uglietti, Lombardi 2, Rich 9. All. Sacripanti: Thomas 2, Lucic 8, Hilliard 11, Schilling 8, Hunter 8, Obiese, Jamaraz 11, George 4, Obst 10, Ogunsipe 2, Sisko 5. All.Trinchieri