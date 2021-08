La serata delle streghe

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 23.08.2021)

Il Napoli esce vivo da una serata delle streghe. Al debutto in campionato degli azzurri succede di tutto. Partita segnata da troppi accidenti al. Il Napoli gioca in dieci per 70 minuti. Alla fine della folle giostra il Napoli batte il Venezia (2-0) e le streghe.successo il peggio del peggio. Osimhen becca undiretto per uno schiaffo al belga Heymans (23) e, dieci minuti dopo, Zielinski non ce la fa ed entra Elmas.Non finita qui. Insigne batte alto il primo rigore della serata mancando il sospirato vantaggio (56). Si rif sul secondo spiazzando il portiere e avviando il successo azzurro (62), completato dal gol di Elmas su uno strappo di Lozano (73).Allaria tutti i piani di Spalletti che esordiva con un 4-2-3-1 e linusitata coppia di centrocampo Fabian Ruiz-Lobotka, il primo pi avanti, il secondo in copertura, entrambi mediocri.In ogni caso, col Napoli in dieci e la resa di Zielinski, la partita si consegnava al Venezia. In parit numerica e con Osimhen assatanato, in pressing sul portiere Maempaa, sino a rubargli palla due volte sfiorando il gol, sganciando due tiri (uno alto, uno parato), il Napoli era tutto nella met campo veneta (Insigne sprecava contro la barriera quattro calci di punizione). Il Napoli, cio, comandava la partita.Dopo lespulsione di Osimhen e luscita di Zielinski, il Venezia si liberava della soggezione del Napoli, apriva il gioco, prendeva coraggio e rendeva vita dura agli azzurri. Ma non arrivato mai a un passo dal successo. Forte batteva a lato una palla-gol sull1-0 del Napoli. Koulibaly salvava in corner la seconda palla-gol di Forte (80) sul 2-0 azzurro.Torna il pubblico alper vedere il vecchio Napoli guidato da Spalletti che vuole una squadra eccitata ed eccitante, una versione erotica del Napoli senza lappeal di Gattuso. Vedovi della Champions da due anni, vedremo dove arriveremo. Ma comincia male. Osimhen salter la prossima partita (a Marassi col Genoa).Ingiudicabile il primo Napoli di Spalletti in una serata di continue contrariet. Ma evidente che il Napoli senza Osimhen non sa come mandare la palla in rete. Ed urgente il rilancio di Lozano (71 in campo per Politano).stata una partita di buona volont e confusione col Napoli in inferiorit numerica. Impeccabili Koulibaly e Di Lorenzo. Gli altri si sono fatti prendere dalla serata avversa. Insigne si riscattato col secondo rigore ridando al Napoli vivacit e gioco.Bene la linea difensiva anche se il Venezia non ha mai pressato pericolosamente. A centrocampo, impossibile fare a meno di Demme. Lobotka ordinato, ma niente pi. Fabian Ruiz sempre quel giocatoreche tradisce le sue qualit.In attacco, Politano fumoso come sempre. Osimhen ha lasciato presto la partita dopo avere minacciato sfracelli. Insigne, con luscita del nigeriano, ha fatto lattaccante a tutto campo.un Napoli che non pu fare a meno di Osimhen, Lozano e Demme per avere una precisa identit. Contro il Venezia, dopo tanto soffrire venuta una vittoria preziosa. Ma forse siamo ancora al Napoli dello scorso anno.Spalletti deve lavorare molto, ma soprattutto inventare un centrocampo efficace. Prendiamo per buona la vittoria e andiamo avanti. Elmas, pupillo di Spalletti, ha segnato il raddoppio, ma sempre un calciatore dal gioco troppo nervoso per essere interamente positivo.Vediamo come il Napoli se la caver a Marassi domenica prossima senza Osimhen. Spalletti inventer Insigne falso nueve?Uno sguardo sul mondo.Fa tenerezza la testa argentata di Jorginho a Londra nel Chelsea campione dEuropa che s preso Lukaku per squassare la Premier League. Che sorpresa Bakayoko al Milan.Che sorpresona Udinese-Juventus. La squadra di Allegri pareggia di corto muso (2-2) facendosi rimontare due gol con lerrore di Szczesny (gi di corda anche lanno scorso) sul raddoppio friulano. Si esaurisce dopo unora di gioco il mistero di Ronaldo escluso in partenza. Il portoghese entra al posto di Morata e sigla un gol fasullo nel recupero (sarebbe stato il 3- bianconero), annullato dal Var per offside. La Juve stata bene in campo finch ha retto Dybala.LInter va. Con Simone Inzaghi pi libera, allegra e leggera. LAtalanta brutta a Torino, ma vince. Qualcosa si ammoscia a Bergamo? Straripa la Roma di Mourinho contro la Fiorentina (3-1).Napoli a caccia degli avversari che pu superare per piazzarsi nelle prime quattro posizioni. Attacco a Milan, Roma, Lazio? Pu essere.Dicono che un campionato divertente perch si sono impoveriti tutti e ci sar pi gara. Ma nella guerra dei poveri, la Juve meno povera. Ha pompato 400 milioni in bilancio e prende giocatori col pagher.La Juve sempre la Juve e il 3-5-2 di Allegri, un praticone del football, annuncia da Udine che vincere lunica cosa che conta. La solita serenata bianconera, anche se non c pi la squadra dei feroci saladini delle epoche imperanti.Gli eredi si fanno inchiodare al pareggio a Udine. Vedremo la Juve a Fuorigrotta alla terza giornata e qualcosa capiremo di Napoli e Juventus. Sar lanno di Dybala (senza CR7) in gol a Udine in tre minuti.In margine alla prima giornata, lippocampo salernitano si traveste da guerriero a Bologna, d battaglia, va due volte in vantaggio poi cede a due gol di un terzino (De Silvestri). Salernitana battuta, ma buon esordio.: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (72 Gaetano), Lobotka; Politano (71 Lozano), Zielinski (35 Elmas), Insigne (85 Petagna); Osimhen (23 espulso).: Maenpaa; Ebuehi (50 Svoboda), Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino (64 Tessman), Peretz (75 Galazzi), Heymans (75 Dezi); Di Mariano (64 Sigurdsson), Forte, Johnsen.: Aureliano (Bologna).: 62 Insigne rigore, 73 Elmas.Inter-Genoa 4-0, Verona-Sassuolo 2-3, Empoli-Lazio1-3, Torino-Atalanta 1-2, Bologna-Salernitana 3-2, Udinese-Juventus 2-2, Napoli-Venezia 2-0, Roma-Fiorentina 3-1, Cagliari-Spezia, Sampdoria-Milan.