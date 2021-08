Mauro Scardovelli e il tema dell’amore

di Giovanna D'Arbitrio

In un periodo in cui la speranza in un mondo migliore sembra svanire sotto i colpi di pandemie e venti di guerra, sentiamo il bisogno di leggere libri costruttivi che indichino una strada per uscire dal buio di un lungo tunnel per ritrovare un po’ di luce. Particolarmente adatti a tale scopo ci sembrano pertanto i libri di, nei quali il tema dell’Amore è stato più volte trattato, come “” e “”, (ed. Rizzoli).viene così presentato: “”.Ed ecco la presentazione di “”:In “” l’ultimo saggio di, che apparirà a breve, egli afferma che “”.Ecco un video in cui egli esalta “”, un amore spesso dimenticato anche da tanti che si professano cristiani: https://youtu.be/R_2OJM6vh0U In un’intervista disu, l’autore ha sostenuto ancora una volta che è necessario, invertire la rotta, abbandonare l’ego, liberandosi da zavorre, pensieri e regole ‘’ che rendono l’uomo nemico di se stesso e del bene comune. Appare dunque importante avere una corretta visione del quadro politico - economico e sociale, malgrado la costante distorsione massmediatica: solo attraverso un’economia sana e una politica vera, attenta e al servizio dei cittadini, ci si può realizzare pienamente come esseri umani, membri di una comunità.Promuovere una cultura della pace nella società, partendo dalla trasformazione del proprio mondo interiore, significa lottare contro l’epoca neoliberista, un’epoca terminale che potrebbe distruggere la Terra. Ormai i lavoratori sembrano aver perso diritti e non hanno la forza di reagire, piuttosto la lotta è diventata interiore, contro se stessi. “”.Certo, non tutti siamo pronti, ciascuno di noi ha il suo tempo di maturazione, ma è altrettanto vero che sono molte le persone aperte ad un cambiamento, a una trasformazione che parte da dentro e si trasferisce fuori. E poco importa essere pochi perché se davvero quei pochi fanno passi avanti e uniscono le forze si potrà creare una “massa critica” che porterà ad una svolta necessaria a cui anche gli altri potranno aderire..- egli afferma -parcelizzata”., giurista, psicoterapeuta e musicoterapeuta, ha seguito corsi di formazione in terapia sistemica e strategica, psicosintesi, approccio rogersiano, bioenergetica, corenergetica, analisi transazionale, PNL e ipnosi ericksoniana.

È stato professore di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Genova e docente di musicoterapia al CEP di Assisi. Nel 1998 ha fondato l’associazione Aleph Umanistica, scuola di crescita personale che coniuga la formazione psicologico-relazionale, interiore e spirituale, con quella costituzionale, relativa al mondo esterno. Personalità poliedrica, ha trovato libero sfogo in diversi campi e varie esperienze che hanno offerto temi per articoli e libri.