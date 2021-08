Il Napoli Basket completa il mercato con Arnas Velicka

di Mario Triggiani

A due settimane dallesordio in competizioni ufficiali, previsto per il 3 settembre in Supercoppa contro Treviso al PalaBarbuto, la Generazione Vincente Napoli Basket ha completato il suo roster raggiungendo laccordo con il play lituano classe 1999 Arnas Velicka. Dopo una lunghissima trafila giovanile tra Kaunas e Barcellona, Velicka ha disputato il suo primo campionato professionistico nel 2018/2019 con gli estoni del Tartu Ulikool, chiudendo la stagione con 19.2 punti di media, per poi tornare in Lituaniaal Prienu CBet dove ha segnato 12.2 a partita. Nella scorsa stagione Velicka si diviso tra i francesi dello Champagne (11.4 punti, 2.8 rimbalzi e 3.2 assist) ed i tedeschi del Lowen Braunschweig (13.2 punti, 3.6 rimbalzi e 5.6 assist). Velicka ha ben figurato anche con la canotta delle nazionali giovanili lituane, conquistando un argento europeo con lUnder 16, un bronzo mondiale con lUnder 17 ed un argento ed un bronzo europei con lUnder 18 nel 2016 e 2017. In attesa dellarrivo di Velicka, iniziata la preparazione precampionato della Ge.Vi. agli ordini di coach Pino Sacripanti. Gi presenti tutti gli italiani, mentre tra le fila degli americani arriveranno nei prossimi giorni Jordan Parks e Jason Rich, che ha riscontrato nella scorsa settimana problemi di visto. Josh Mayo, attualmente in isolamento fiduciario per un contatto ravvicinato con un caso di Co-Vid, atteso non prima della prossima settimana.