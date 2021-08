Che cosa resta della Rivoluzione

di Giovanna D'Arbitrio

Nel film, (Tout ce qu'il me reste de la rvolution), basato sulla piece teatrale, non solo regista ma anche sceneggiatrice e interprete della protagonista, Angele, pone domande in tono tragicomico, sollecitando riflessioni tra esplosione di rabbia, humour e grida di dolore, in una richiesta di chiarimenti alla generazione del 68.Urbanista trentenne sottopagata e sfruttata, figlia di genitori sessantottini, Angele vuole ancora lottare per quel mondo migliore a cui essi aspiravano, ma che poi non hanno saputo difendere: incolpa la generazione del 68 che ha abbandonato la lotta per una societ pi giusta e che ora sopravvive intrappolata nella nostalgia del passato, indifferente ai problemi dei giovani.In effetti Simon (), il padre di Angele, ora si dedica a ricette di cucina; la madre Diane () un tempo fervente attivista, si ritirata in campagna e la sorella Noutka () ha sposato il reazionario Stephane () che giudica i lavoratori dalla produttivit. Anche lamica Leonor () brava scultrice, ora per sopravvivere vende calchi di piedini di neonati come ricordo del lieto evento per i genitori.Secondo la regista, insomma, le sinistre europee negli ultimi trentanni sono state incapaci di difendere i lavoratori. Emblematica la prima scena che evidenzia limbarazzo dei dirigenti ex sessantottini costretti a licenziare Angele, sostituita da uno stagista schiavizzato, entrambi vittime del nuovo capitalismo globalizzato centrato sul profitto.Malgrado tutto, Angele continua a lottare a modo suo: legge lelegia del perdente diin una banca, disegna il dito medio sui poster della generazione Prozac e sui bancomat, crea un collettivo di disoccupati squinternati che si confrontano su ci che accade nella societ.Esilarante la scena in cui il preside di scuola Said () recita i versi diche glorificano sia le parti del corpo che la gentilezza danimo.E in realt quella del 68 fu una vera e propria rivoluzione culturale dei giovani di tutto il mondo contro un sistema autoritario in politica, societ, famiglia, fabbriche, scuole e universit e, come in tutte le rivoluzioni, ci furono eccessi, estremismi, violenze e morti.Tanti giovani, tuttavia, allora pensarono davvero di poter cambiare il mondo con gli ideali di libert, pace, democrazia, istruzione estesa a tutte le classi sociali, lotta per diritti dei lavoratori, pari opportunit, difesa dei diritti umani e civili di popoli e razze.Senzaltro dei risultati importanti furono raggiunti, ma poi chi inquin e chi ancora oggi continua a inquinare quegli ideali? Chi costantemente spegne il desiderio di rinnovamento nei giovani di tutte le epoche? Quanti giovani di quei tempi furono integrati ed omologati e forse oggi sono diventati i peggiori denigratori di quegli anni? Quanti, purtroppo, diventarono terroristi?E infine perch non prendersela con la globalizzazione degli egoismi e degli interessi economici, non certo della solidariet (secondo Papa Francesco)? Perch nel film non si parla di delocalizzazioni e slogan, quali, che hanno cancellato welfare state e diritti conquistati dai lavoratori con dure lotte?difficile dare una risposta a queste inquietanti domande, poich ognuno in fondo ha vissuto il 68 in modo diverso a seconda dellet, della classe sociale, del suo particolare modo di essere.Ci fu il 68 dei giovani studenti borghesi, descritti danel film, quello delle classi pi umili e degli operai, costretti a lavori alienanti, evidenziati dain, quello dei laceranti contrasti in famiglia, narrati dal pi recentedi, quello dei genitori e professori contestati e disorientati, e cos via.Ricordo che nel 68 mi sono sposata in chiesa con tradizionale abito bianco e interminabile predica di zio Stefano, bonario frate domenicano, insegnavo gi in una scuola di un quartiere povero e pertanto mi confrontavo con una dura realt quotidiana.Ero, e sono tuttora, una persona tranquilla, di idee moderate, eppure non potei respingere il fascino di ideali positivi che mi servirono per avvicinarmi di pi ai miei alunni, per insegnare in modo pi creativo, per dialogare anche con ragazzi pi difficili e comprenderne i problemi, conquistandomi stima e affetto.La generazione del 68 stata spesso oggetto di giudizi contrastanti e forse sbagliato sia esaltarla che addebitarle tutti i mali del presente: non abbiamo raggiunto ancora il giusto distacco per esaminare il fenomeno con obiettivit.Ecco il trailer ufficiale del film: