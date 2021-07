Penguin Bloom, di Glendyn Ivin

di Giovanna D'Arbitrio

Tratto dal libro omonimodi, il film, di, narra la storia vera di, moglie dell'autore Cameron, che in seguito ad un incidente rimase paralizzata e cadde in depressione.Il libro viene cos presentato:il film allinizio ci mostra Samantha Bloom () come una surfista piena di vita che ama l'oceano, il marito Cameron e i tre figli Noah, Reuben e Oli. Purtroppo durante una vacanza in Tailandia, Sam cade gi da una balconata e rimane paralizzata dalla vita in gi. Tornata in Australia, cade in depressione, generando disagio in tutta la famiglia e in particolare in Noah () che si ritiene responsabile della situazione. L'arrivo di una gazza ferita che Noah battezza col nome di Penguin per il suo colore bianco e nero, gradualmente dar a Sam il coraggio di ricominciare.Il film si attiene nel complesso al libro, soprattutto nel saper cogliere il tono di testimonianza autentica su un dramma familiare, raccontato nei dettagli da Cameron (), marito di Sam, in una ricostituzione che il regista Glendyn Ivin racconta passo dopo passo, come esempio di forza e coraggio.Magistrale linterpretazione di, di origine australiana, che sembra ben comprendere la natura di una terra maestosa e misteriosa. Non a caso ad aiutare Sam sar anche una saggia donna Maori (l'attrice neozelandese) che vive in armonia con l'acqua.Notevoli la sceneggiatura di, la fotografia diche valorizza la bellezza dei paesaggi sia in Australia che in Tailandia, mentre Il commento musicale disottolinea i momenti drammatici della storia.Glendyn Ivin un noto regista australiano. Di recente stato elencato nel The Sydney Morning Herald come uno dei registi televisivi australiani "". Si fatto notare con il cortometraggio, vincendo la Palma d'oro nel 2003 al Festival di Cannes. Il suo primo lungometraggio,, interpretato da, stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival e ha vinto il premio per Miglior Nuovo Regista Narrativo all'Abu Dhabi Film Festival e il Premio della Giuria al Festival Internazionale del Film di Roma.Ecco il trailer ufficiale del film: