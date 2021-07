La Terra dei Figli, di Claudio Cupellini

di Giovanna D'Arbitrio

Sta ottenendo notevole successo il film, di, tratto dallomonimo romanzo grafico di, in arte(Ed. Coconino Press), pubblicato con successo anche in Francia da Futuropolis con il titoloIl romanzo viene cos presentato :Il film si attiene nel complesso al libro descrivendo un mondo post-apocalittico in cui un padre () e suo figlio (, peseudonimo del rapper),un ragazzino di quattordici anni, sono tra i pochi sopravvissuti: abitano su una palafitta in riva a un lago, cacciando pesce, animali, barattando oggetti con vari personaggi come la strega () o il famigerato Aringo (), lottando contro ogni genere di pericoli in mondo regredito dove vige il principioIl padre annota su un quaderno i propri pensieri che purtroppo per il figlio sono indecifrabili. Alla morte del padre, il ragazzo intraprende un viaggio alla ricerca di qualcuno che possa svelargli il significato di quelle pagine e un passato a lui sconosciuto. E sar la scoperta del senso celato in quei messaggi a infondergli coraggio per andare avanti.Incontrer la sensibile Maria () e insieme proveranno a costruire una realt migliore, pur affrontando altre dure prove. Significativo il personaggio del boia () capace di redimersi leggendo quel quaderno che ricorda sentimenti, affetto, amore.La sceneggiatura di, la fotografia die per quanto riguarda la colonna sonora il regista ha affermato cheEcco il trailer ufficiale del film: