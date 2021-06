Nero Lucano, di Piera Carlomagno

di Giovanna D'Arbitrio

, di(Ed. Solferino), nota scrittrice e giornalista, gi premiata per i suoi romanzi gialli, in particolare per "(Ed. Rizzoli 2019), torna ad affascinare i suoi lettori ambientando il suo nuovo thriller in una Matera invernale e inquietante, tra tempeste e gravine, in una corsa contro il tempo sulle tracce di un feroce serial killer.Nel risvolto anteriore di copertina si legge quanto segue:Colpisce la citazione che introduce il libro:(Anna Maria Ortese- Il mare non bagna Napoli).E in effetti a predominare nel testo proprio la magia del profondo Sud, del territorio aspro e bellissimo della Lucania che lautrice sembra conoscere a fondo. Salernitana di nascita, ma di origini lucane, pur vivendo in Campania alla quale ha dedicato la sua prima serie di gialli, ha poi sentito il forte desiderio di raccontare anche la parte lucana di se stessa, pi aspra e complessa.Ad incarnare questa parte soprattutto la protagonista, Viola, gi presente nel precedente romanzola patologa consulente della procura, donna determinata e forte, divisa tra scienza e magia, abilissima nel leggere i dettagli della scena del crimine, unisce ai metodi scientifici dindagine grande intuito e sesto senso.la chiamano fin da bambina, degna nipote di Menghina, celebre lamentatrice funebre della Lucania, capace di trasformare la morte in professione.Oltre a Viola, altri personaggi femminili sembrano prevalere su quelli maschili.ha affermato lautricePiera Carlomagno, giornalista del Mattino di Napoli, cronista di giudiziaria per molti anni, laureata in Lingua e letteratura cinese e ha tradotto unopera teatrale del Premio Nobel Gao Xingjian.Tra i suoi libri ricordiamopresidente dellassociazione Porto delle nebbie che organizza SalerNoir Festival e collabora con il Salerno Letteratura.Ecco unintervista allautrice: