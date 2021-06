Pallanuoto a Marechiaro

di Adriano Cisternino

un ritorno all'antico, ma anche un ritrovarsi nello spirito e nel nome di campioni che hanno fatto la storia della pallanuoto napoletana.Riecco la, rassegna giovanile nazionale - presentata alla Canottieri Napoli - che si ripropone per la seconda edizione dopo le inevitabili difficolt legate al Covid.La pallanuoto a mare nel senso della serie A - un ricordo antico che ormai appartiene solo ai libri di storia di questo sport, ma rappresenta indissolubilmente un passato che non si pu cancellare, legatissimo a questa citt perch ci riporta alle origini di questa affascinante disciplina che port a Napoli i primi scudetti di squadra in acqua, quando non esistevano le piscine, con la Rari Nantes dei mitici Arena, Bulgarelli e Buonocore che trionfarono anche a Londra '48 dove scambiavano con gli argentini spaghetti con le bistecche.Ed allora ecco il grande significato della pallanuoto a mare ed ecco il ricco palinsesto che avr come teatro lo specchio d'acqua il Lido delle Rose a Marechiaro: Torneo Mario Vivace (under 12) dal 28 al 30 giugno, poi il Torneo Mario Occhiello (under 14) dal 30 giugno al 2 luglio, a seguire il Torneo Mario Scotti Galletta (under 16) dal 5 al 7 luglio, Torneo master Checco Mazza e triangolare paralimpico 3-4 luglio, infine Torneo Paolo De Crescenzo (under 18) 8 e 9 luglio.Immersi nella Grande Bellezza di Marechiaro:sottolinea Andrea Scotti Galletta, figlio d'arte., prosegue Fabio Galasso.evento straordinario per Napoli. Si tende a dimenticare tutto ma la passione forma i giovani per la vita. Complimenti ad Andrea Scotti Galletta e Fabio Galasso, veri eroi, per lorganizzazione in un momento di estrema difficolt., argomenta Paolo Trapanese, presidente Fin Campania.