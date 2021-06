Il Napoli Basket vola in finale

di Mario Triggiani

Non si ferma la corsa della Generazione Vincente Napoli Basket, che nella terza gara di semifinale contro la Top Secret Ferrara ha conquistato unaltra vittoria garantendosi un posto nella finale per la promozione in programma a partire da domenica 20.Napoli ha sofferto Ferrara nei primi due quarti, quando sembrava che gli emiliani fossero riusciti a comprendere come tenere testa alla strenua difesa azzurra.Nel secondo tempo, per, i napoletani hanno stretto le maglie riuscendo a limitare gli attacchi ferraresi.In attacco Parks ha confermato di essere in un ottimo momento di forma (12 punti e 10 rimbalzi per lui a fine gara) e le tre triple consecutive di Mayo, Uglietti e Burns hanno sancito la vittoria della Ge.Vi. ed il termine della serie di semifinale.Essere riusciti a chiudere la pratica in sole tre partite garantir alla formazione partenopea nove giorni di riposo prima di dover scendere nuovamente in campo.Lambiente napoletano consapevole di essere a sole tre vittorie dalla promozione e non c dubbio che la citt sapr dare una grande risposta quando sar chiamata a sostenere la squadra.Il prossimo incontro della Generazione Vincente Napoli Basket sar dunque domenica 20 giugno, nella prima gara della serie finale di playoff per la promozione in Serie A.Napoli non conosce ancora la sua avversaria, visto che Udine e Scafati, protagoniste dellaltra semifinale, sono ancora ferme sul punteggio di 2-1 in favore dei friulani. Solo tra domenica e mercoled si sapr chi sfider Napoli in finale.Chiunque sia laltra finalista, la Ge.Vi. sa di poter contare sul fattore campo in virt del primo posto in campionato.Le prime due gare della serie di finale si disputeranno dunque a Napoli il 20 ed il 22, poi la serie si sposter in trasferta per gara-3 venerd 25 e leventuale gara-4 domenica 27, prima di tornare a Fuorigrotta per leventuale gara-5 mercoled 30 giugno.: A.j. Pacher 19 (7/9, 1/5), Pablo Bertone 13 (4/4, 1/4), Luca Vencato 11 (2/2, 1/1), Patrick Baldassarre 11 (1/3, 2/4), Niccol Filoni 10 (2/4, 2/2), Tommaso Fantoni 9 (3/8, 0/0), Alessandro Panni 6 (1/2, 1/2), Federico Zampini 0 (0/0, 0/2), Nicolo Dellosto 0 (0/0, 0/0), Beniamino Basso 0 (0/1, 0/0), Alessio Petrolati 0 (0/0, 0/0), Ricci filippo Galliera 0 (0/0, 0/0): Josh Mayo 14 (2/6, 2/7), Eric Lombardi 13 (4/7, 1/2), Christian Burns 13 (5/11, 1/1), Jordan Parks 12 (0/0, 2/4), Antonio Iannuzzi 10 (4/8, 0/0), Diego Monaldi 10 (2/4, 2/5), Lorenzo Uglietti 9 (2/6, 1/3), Pierpaolo Marini 7 (3/5, 0/1), Andrea Zerini 0 (0/0, 0/0), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0), Sergio Grassi 0 (0/0, 0/0)