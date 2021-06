Il Napoli Basket vince ancora su Ferrara

di Mario Triggiani

Tiri liberi : 12 / 17

: 12 / 17 Rimbalzi : 31 8 + 23 (Antonio Iannuzzi, Eric Lombardi 6)

: 31 8 + 23 (Antonio Iannuzzi, Eric Lombardi 6) Assist: 20 (Diego Monaldi 6)

Tiri liberi : 3 / 8

: 3 / 8 Rimbalzi : 34 12 + 22 (A.j. Pacher, Tommaso Fantoni 6)

: 34 12 + 22 (A.j. Pacher, Tommaso Fantoni 6) Assist: 7 (Luca Vencato 3)

Dopo quasi un anno e mezzo gli spalti del PalaBarbuto sono tornati ad affollarsi. Dal 1 giugno infatti consentito laccesso dei tifosi nei palazzetti e la gara-1 della serie di semifinale tra Generazione Vincente Napoli Basket e Ferrara ha rappresentato dunque la prima occasione per la squadra azzurra di tornare ad abbracciare i suoi tifosi.I supporter partenopei non avrebbero potuto chiedere di meglio per questo esordio stagionale, visto che la squadra di coach Sacripanti ha conquistato una meritata vittoria controllando il match dal primo allultimo minuto.tornato in campo, a quasi un mese dal match con Torino che gli aveva causato linfortunio al polso, lala Eric Lombardi.Seppur non ancora al meglio della condizione atletica, il giocatore ha disputato parecchi minuti dimostrando di non avere alcuna ruggine per il mese di stop.La gara non ha avuto storia, con Ferrara che dopo essere andata avanti 4-0 nei primi minuti stata lentamente domata dalla Ge.Vi., che grazie alla solita difesa stratosferica ed alle triple di Mayo e Monaldi riuscita a far uscire ben presto gli avversari dalla partita.Nel secondo tempo i padroni di casa si sono limitati a gestire il vantaggio ed a far ruotare il pi possibile tutti gli uomini per garantire minuti di riposo ai giocatori, chiamati a disputare la seconda gara della serie a sole 48 di distanza dalla prima.Particolarmente positiva la prova di Iannuzzi, che ha confermato lottimo momento di forma chiudendo la gara con 15 punti e 6 rimbalzi oltre a tantissimo lavoro sporco.Con questa vittoria Napoli pu tirare un sospiro di sollievo e guardare con fiducia ai prossimi incontri.La prima gara delle serie playoff sempre la pi difficile per la squadra con il fattore campo a favore, visto che una sconfitta rischia di compromettere tutta la fatica fatta per conquistare il vantaggio.La Ge.Vi. stata invece brava a rimanere concentrata assicurandosi la vittoria contro una squadra come Ferrara che in campionato aveva dato filo da torcere agli azzurri nella gara di andata.La prossima gara della serie di semifinale prevista per marted prossimo sempre al PalaBarbuto di Napoli.La serie si sposter poi a Ferrara, che ospiter gara-3 venerd e leventuale gara-4 domenica 13 giugno.Leventuale gara-5 si disputer a Napoli mercoled 16. La squadra vincente della serie conquister il diritto di sfidare nella finale promozione la vincente dellaltra semifinale tra Udine e Scafati, attualmente sul punteggio di 1-0 in favore dei friulani.: Antonio Iannuzzi 15 (5/6, 0/0), Josh Mayo 15 (1/1, 3/4), Diego Monaldi 14 (1/2, 4/5), Lorenzo Uglietti 9 (4/6, 0/0), Eric Lombardi 8 (4/6, 0/2), Jordan Parks 7 (2/9, 1/1), Pierpaolo Marini 5 (2/5, 0/3), Christian Burns 5 (2/4, 0/1), Andrea Zerini 2 (1/3, 0/1), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0), Streten Coralic 0 (0/0, 0/0), Flavio Cannavina 0 (0/0, 0/0)Top Secret Ferrara: Patrick Baldassarre 12 (6/8, 0/3), A.j. Pacher 11 (5/8, 0/3), Pablo Bertone 7 (3/8, 0/2), Nicolo Dellosto 7 (2/2, 1/1), Federico Zampini 4 (2/4, 0/2), Tommaso Fantoni 4 (2/2, 0/0), Niccol Filoni 3 (1/3, 0/2), Alessandro Panni 3 (0/1, 1/3), Luca Vencato 2 (1/3, 0/4), Beniamino Basso 0 (0/0, 0/0)