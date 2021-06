Bruscolotti 70 anni da guerriero

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 01.06.2021)

In campo e nella vita, un uomo coraggioso e irriducibile. I duelli con gli attaccanti pi forti. Un gol indimenticabile, un menisco saltato, l'epatite e il terribile scontro con Filardi. Campione d'Italia con Diego.E cos, caro, il mio vecchio Bruscolone, gigante della difesa azzurra, amico sincero di tutti i tuoi compagni, e di Diego in particolare, cos il tempo passato e in questi giorni marchi a uomo i tuoi 70 anni, tosto e irriducibile, grande e grosso, da quercia di Sassano.Accidenti, Peppe, come passato velocemente il tempo da quel giorno che arrivasti giovanissimo al Ciocco, era l'estate del 1972. Avevi 21 anni, una gran massa di capelli neri e ricci, una faccia scolpita, gli occhi verdi, una bazza da guerriero medioevale e la rispettabile altezza di un metro e ottanta. E com'eri magro e asciutto. Eravamo rimasti a Ripari e Pogliana, passammo a Bruscolotti e Rimbano.Te lo ricordi il brontolone di Rogoredo, il carissimo Chiappella, il suo vocione, al quinto e ultimo anno nel Napoli? Accidenti a quell'estate del 1972 senza pi Altafini e Zoff, ceduti improvvidamente alla Juventus. In cambio, arrivarono da Torino Gedeone Carmignani "" e Oscar Damiani "". E arrivarono Rimbano e Vavassori e, per fortuna, Ciccio Esposito, ma anche Giovanni Ferradini con l'etichetta di oggetto misterioso.Eravamo una famiglia allegra perch Chiappella si era napoletanizzato e aveva preso anche a raccontare barzellette. Aveva casa panoramica in via Petrarca e s'era bevuto tutto il mare del golfo.I tifosi non erano contenti. Se ne era andato anche Sormani e Vincenzo Montefusco era stato esiliato a Vicenza. Restava Totonno Juliano a governare speranze, malumori e illusioni. Ricordi, Peppe, quel tuo primo anno nel Napoli, ci piantammo a met classifica e non vincemmo una sola partita in trasferta, impresa pi unica che rara.Con Pulici erano sempre viluppi straordinari: Puliciclone fu lavversario che ti castig di pi, sei reti. Bettega ti scapp solo due volte. Ma Bruno Conti, Prati, Mazzola, Rivera, Nen, Massaro, Juary, Elkjaer, Hateley, Barbadillo e Paolo Rossi furono totalmente domati.Giocavi impettito e ti affibbiarono la definizione di. Ti piacque. Negli anni, alla tua sinistra si avvicendarono Rimbano, Pogliana, La Palma, Vinazzani, Valente, Tesser, Citterio, Frappampina, Boldini, Carannante, Filardi, Ferrara (. Un maestro e un allievo perfettamente riusciti), infine Francini.Col Napoli hai vinto il primo scudetto, due Coppe Italia e una Coppa di Lega italo-inglese. Ci hai rimesso un menisco e hai rischiato la vita due volte. Il ginocchio tinel 79: fuori squadra due mesi. Lepatite virale, alla fine del 1982, ti fece mancare in dodici gare. Il Napoli era sul fondo della classifica e doveva giocare in trasferta con la Sampdoria.Pesaola, che allenava il Napoli per la nostra allegria, ti disse:. Il petisso aveva un suo piano da quel furbo che era. A Genova ti prese in disparte:. Rispondesti:Giocasti per 70 minuti fin quando Pesaola, che aveva il cuore in gola per lazzardo, ti sostitu con Scarnecchia. Passasti davanti alla panchina e rassicurasti il petisso:. Era stato un bel rischio.Dolce per carattere e per la tenera passione giovanile nutrita per cardellini e usignoli, avevi lanimo e il fisico del guerriero. In una partita di Coppa Italia contro la Salernitana, nel 1985, a venti minuti dalla fine, stramazzasti al suolo dopo un terribile testa a testa col compagno di squadra Filardi. Esanime sul prato. Furono momenti terribili. Commozione cerebrale e ricovero in ospedale dove ti rimase accanto Maradona per tutta la notte.Erano tre le tue armi: lanticipo, la vigoria fisica e il colpo di testa. Ti cavasti la soddisfazione di nove gol. Il primo fu decisivo per la vittoria (2-1) sullInter nel 74. Ti scapp un autogol, lunico, nella porta di Castellini in Lazio-Napoli (1-1) dell84. Il gol all'Anderlecht, semifinale d'andata di Coppa delle coppe nel 1976, resta memorabile.Non ricordo com' che sbucasti sulla sinistra dell'area di rigore dei belgi, su una punizione battuta non ricordo da chi dei nostri, e infilasti il portiere Ruiter con un diagonale artistico, da ala destra, verso l'angolo opposto. Spopolavamo in Europa, giocammo persino poco oltre il Circolo polare artico, a Bodoe, citt norvegese.Gli anni con Vinicio furono speciali e quelli con Maradona pi speciali ancora, per i pi divertenti furono quelli col petisso Pesaola. Peppe Bruscolotti, un leader del Napoli degli anni doro, generoso ma inflessibile per il forte attaccamento alla maglia azzurra, la seriet di uomo e limpegno da atleta.Dopo unamichevole a Macerata, nel 1985, dicesti a Diego:Lanno in cui Maradona non voleva scendere in campo contro lInter a San Siro, Bruscolotti gli disse:. Maradona gli strinse la mano:Era successo che un giorno Bruscolotti aveva consegnato la fascia di capitano allasso argentino dicendogli:. Quando il Napoli, nell87, concluse vittoriosamente il campionato, nello spogliatoio in festa fu Diego a parlare:Avevi ormai 36 anni. Bianchi ti consent di giocare in Coppa dei campioni a Madrid contro il Real. Fu il premio a una carriera mirabile. La nuova coppia dei terzini azzurri era gi formata da Ferrara e Francini.Ti mancata la nazionale, chiuso da Gentile e Bergomi. Ti convoc Bernardini due volte e Bearzot ti chiam per lUnder 23. Non ti fecero giocare mai.Durante gli anni di Maradona, casa Bruscolotti fu il ritrovo di serate di cene, musica, amicizia e allegria, ospiti tutti gli assi del Napoli, Diego in testa. La moglie di Beppe, Mary, cucinava magnificamente. Un giorno ebbe una trovata straordinaria. Trasform una stanza in una discoteca in miniatura con le luci psichedeliche, limpianto stereo, divani e moquette verde-erba. Ci mise anche uninsegna luminosa:. Quelle serate compattarono ancora di pi il gruppo che port il Napoli a vincere.Quando Maradona cominci a perdersi, linsegna delfu spenta. Lallegria era finita.I ricordi sono tanti, e tanti altri, ma lo spazio finito. Auguri, Peppe, e un abbraccio a Mary.