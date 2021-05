Colloquio con Sossio Giametta

di Marcello Sassoli

Friedrich Nietzsche scriveva che ogni teoria filosofica, in realt, un'autobiografia.Il filosofo perviene inevitabilmente a delle idee che sono il prodotto del proprio percorso esistenziale.Sossio Giametta ti accoglie nella sua bella dimora di Bruxelles, scusandosi per il suo vestito, che in realt un pigiama. Mi dice che la colpa di questo il fatto che io ho un anticipo di 5' rispetto all'orario pattuito. Un senso del tempo che senz'altro molto deve al suo essere filosofo. Il tempo della filosofia anche la filosofia del tempo. Dopo 5' esatti entra in salotto vestito di tutto punto. Una velocit di esecuzione che sfida qualsiasi legge della natura.Premette che non vuole un'intervista classica ma un colloquio a quattr'occhi che ha come punto di riferimento Friedrich. Nietzsche la sua passione da sempre. Il suo "", Aragno Editore, l'ultima sua fatica, il compendio di una vita.In una conferenza, seguitissima, alla Casa di Erasmo, qui nella citt belga, esord cos: "", riferendosi alla canzone di Zucchero. Era un modo molto preciso per dirci che Nietzsche esigeva un alleggerimento.Friedrich stato considerato un filosofo pesante, mentre tutto era tranne questo. La lettura che ne stata fatta negli anni '30 del secolo scorso era completamente sbagliata.Farne un interprete del nichilismo non traduce la verit profonda del pensiero, dei pensieri di Nietzsche. In un intelligentissimo passaggio, Giametta cos scrive, commentando la poesia lirica "":".In questo stesso senso da intendere che cos si lamenta appunto il vuoto perpetuo a cui condannato chi fatto di luce e sempre dona, che come dire chi dotato di originalit. Perch a lui accade di sentirsi come il corpo, del quale Leonardo diceva che "".Egli si sente cio puro passaggio, passaggio di vita e di spirito, in questo caso, e di poesia e di pensiero; ma vita, spirito, poesia e pensiero sono per gli altri e non c' niente che resti per lui, proprio e solo per lui. Giacch l'ingegno certo il pi bel dono di Dio, il segno della pi vasta orma di s che Egli stampa in coloro a cui lo dona.Il poeta dello Zarathustra proprio il vate che predice e insegna.