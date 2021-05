Luciano Spalletti sulla panchina azzurra

di Mimmo Carratelli

E cos, vperch c' il silenzio stampa, e, Luciano Spalletti il nuovo allenatore del Napoli alla conclusione della lettura e sottoscrizione dei tremila articoli dei leggendari contratti di Aurelio De Laurentiis, Chiavelli in mano, ed fritto il fegato.Dopo una settimana di tormenti,, e, opl, Coneiao e Galtier, Simone Inzaghi e Conte, via col vento, Aurelio proclama a chiare lettere che prende un allenatore italiano, un italiano vero come direbbe Toto Cotugno, e da Certaldo avanzando veleggia Luciano Spalletti, il bonzo toscano che Totti ha reso famoso e, nel 2005, il Trentino Alto Adige ha eletto allenatore dei sogni.E gi sogniamo a occhi aperti,, Spalletti vivo e lotter con noi, questo sessantenne fuso nel bronzo, questo allenatore di bosco e di riviera, di Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma, San Pietroburgo e Inter, mica uno qualunque, ma un gran viaggiatore, un Magellano delle panchine, un tecnico universale, un pugno di ferro in guanto d'acciaio.E, finalmente, la disciplina, e, eregneranno a Castelvolturno.E Insigne sar la sua volpe perch lo metter vicino all'area di rigore e sar come mettere una volpe vicina al pollaio, e incoragger gli attaccanti perch galline e piccioni hanno bisogno di cibo, e amer solo gli azzurri con la tigna perch chi non ha questo animaletto pi difficile da stimolare, come avere un sassolino dentro le scarpe che ti fa male, e sar sempre d'accordo con Pel che se ne intende pi di me.Luciano Spalletti il pi simpatico degli antipatici, gli occhi pi spiritati che spiritosi, il signore degli agnelli che con lui diventano lupi, e bisogna sentirsi vittoriosi, importanti, capaci di sviluppare un percorso.Aurelio lo presenter a Castelvolturno, ecco il mio Lucky Luciano, la mia rivoluzione green perch Spalletti ama vivere in campagna, potare le piante e dar da mangiare agli animali, come ha sempre detto, un uomo di terra con i piedi per terra, non un pesciaiolo, un bel-giochista, un carlomagno, uno che ha vinto in Russia come non riuscito a Napoleone e a Hitler, neanche ad Albertino Bigon, uno che ha tolto la fascia di capitano a Icardi, duro finch dura.E il cerchio si chiude con un colpo alla botte. Spalletti per una spallata a una squadra bambina, immatura, con l'eterna sindrome dell'albergo di Firenze.Spalletti. L'allenatore Coppertone, solare, lucido, senza peli sulla lingua e in testa.E sapr parlare bene in tv, con eloquio circonflesso battendo la testa sul tavolo.Un istrione, ma la genialit nata insieme a lui.