Il Napoli Basket conquista le semifinali

di Mario Triggiani

Tiri liberi : 12 / 16<br>

: 12 / 16<br> Rimbalzi : 35 7 + 28 (Carl Wheatle 11)<br>

: 35 7 + 28 (Carl Wheatle 11)<br> Assist: 12 (Tre'shaun Fletcher 3)

Tiri liberi : 9 / 11<br>

: 9 / 11<br> Rimbalzi : 36 7 + 29 (Antonio Iannuzzi 6)<br>

: 36 7 + 29 (Antonio Iannuzzi 6)<br> Assist: 24 (Pierpaolo Marini 7)<br>

La Generazione Vincente Napoli Basket completa il cappotto e chiude sul 3-0 la serie di quarti di finale playoff. La formazione azzurra ha infatti sconfitto Pistoia al PalaCarrara al termine di una gara mai stata in discussione conquistando laccesso alle semifinali.Non ha preso parte al match Eric Lombardi, ancora fuori per infortunio ma probabilmente arruolabile per il prossimo turno.Pistoia partita forte, pronta a vender cara la pelle contro un avversario che sempre parso proibitivo. Napoli si limitata a gestire i tentativi di fuga dei padroni di casa rimanendo sempre a contatto nel punteggio.Il break decisivo si concretizzato nel terzo quarto, quando Uglietti e Burns hanno segnato a ripetizione in attacco e chiuso ogni varco in difesa regalando alla Ge.Vi. il vantaggio di 10 punti che la squadra napoletana ha difeso comodamente fino al termine dellincontro.Con questa vittoria gli azzurri si sono assicurati dieci giorni di riposo prima del prossimo incontro. Dopo aver disputato nove gare in un mese arriver dunque un meritato break per recuperare le energie e continuare linserimento Burns negli schemi della squadra.Il nuovo acquisto, pur non intendendosi sempre con i compagni, gi leader della squadra per punti e rimbalzi quindi non c limite a ci che potrebbe realizzare per Napoli qualora venissero costruiti dei giochi per premiare le sue qualit.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica 6 giugno al PalaBarbuto di Napoli, quando affronter la vincitrice del quarto di finale tra Treviglio e Ferrara (la serie attualmente sul 2-1 per i lombardi).La successiva gara-2 si disputer a Fuorigrotta marted 8, poi sono previste due gare in trasferta venerd 11 e domenica 13 prima delleventuale bella che Napoli giocherebbe in casa mercoled 16 giugno.: Lorenzo Saccaggi 16 (5/12, 0/2), Carl Wheatle 14 (6/11, 0/1), Tre'shaun Fletcher 13 (3/6, 2/4), Mitchell Poletti 10 (5/6, 0/4), Joonas Riismaa 7 (2/3, 1/2), Gianluca Della Rosa 7 (2/4, 1/5), Deshawn Sims 6 (2/5, 0/1), Angelo Del Chiaro 1 (0/0, 0/0), Lorenzo Querci 0 (0/0, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/0)

: Christian Burns 15 (4/7, 2/3), Pierpaolo Marini 13 (2/6, 1/3), Lorenzo Uglietti 13 (5/8, 1/3), Andrea Zerini 12 (4/5, 1/3), Diego Monaldi 12 (3/5, 2/6), Jordan Parks 10 (2/5, 2/5), Antonio Iannuzzi 7 (3/5, 0/0), Josh Mayo 3 (0/2, 1/2), Daniele Sandri 0 (0/2, 0/2), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0), Sergio Grassi 0 (0/0, 0/0)