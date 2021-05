Il Napoli Basket sconfigge ancora Pistoia

e si porta sul 2-0

di Mario Triggiani

Tiri liberi : 5 / 12

: 5 / 12 Rimbalzi : 33 10 + 23 (Christian Burns 9)

: 33 10 + 23 (Christian Burns 9) Assist: 25 (Josh Mayo 10)

Tiri liberi : 20 / 26

: 20 / 26 Rimbalzi : 36 14 + 22 (Carl Wheatle 14)

: 36 14 + 22 (Carl Wheatle 14) Assist: 12 (Lorenzo Saccaggi 5)

Ancora un successo per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nella seconda gara della serie di quarti di finale ha sconfitto la Giorgio Tesi Group Pistoia in un match combattuto fino agli ultimi minuti di gioco.Tra i napoletani ancora fuori Eric Lombardi, che non ha preso parte al match in quanto non ancora in perfetta forma dopo linfortunio rimediato due settimane fa nell'incontro con Torino.Ci sono speranze di vedere lala in campo gi nel prossimo match venerd prossimo ma ovviamente lo staff azzurro non ha alcuna intenzione di affrettare i tempi e dunque la partecipazione verr decisa solo a ridosso della palla a due.Napoli apparsa meno brillante nei primi minuti rispetto a gara-1, quando aveva trovato facili canestri sotto le plance. Nella seconda gara della serie i napoletani hanno insistito invece ripetutamente con il tiro dalla lunga distanza, con le conclusioni degli azzurri che spesso non hanno avuto fortuna.Pistoia riuscita cos a portarsi avanti nel punteggio, anche se la Ge.Vi. sempre rimasta a poca distanza.Nel secondo quarto si sono sbloccati Zerini e Uglietti, che dopo aver faticato a trovare continuit con le triple per tutta la stagione regolare hanno segnato ripetutamente dallarco (5/8 in totale per i due).Alla lunga Napoli ha fatto prevalere la panchina pi lunga, riuscendo a ruotare nove giocatori di qualit e trovando in Christian Burns una vera certezza sotto canestro.Il centro italo-americano, arrivato in citt solo dieci giorni fa e quindi con pochissimo tempo per imparare gli schemi di coach Sacripanti, ha fatto valere la sua presenza a rimbalzo ed in post regalando alla squadra azzurra il vantaggio che si riveler poi decisivo.In poco pi di venti minuti di gioco Burns ha quasi registrato una doppia doppia con 16 punti segnati e 9 rimbalzi catturati.La vittoria in gara-2 regala a Napoli un po di serenit in vista delle prossime partite della serie.Ora le semifinali sono ad una sola vittoria di distanza e la Ge.Vi. avr tre gare per conquistarla. Riuscendo a qualificarsi in anticipo al turno successivo la formazione partenopea si garantirebbe qualche giorno di riposo aggiuntivo prima di dover tornare in campo.La prossima gara della serie di quarti di finale prevista per venerd alle ore 18:00 al PalaCarrara di Pistoia. Si tratter di una partita importante perch potrebbe regalare alla Generazione Vincente Napoli Basket il pass per la semifinale contro la vincente della serie playoff tra Treviglio e Ferrara, attualmente sul punteggio di 2-0 per la formazione lombarda.Leventuale gara-4 con Pistoia si disputerebbe domenica prossima sempre al PalaCarrara, mentre per leventuale gara-5 si tornerebbe a Fuorigrotta mercoled 2 giugno.: Josh Mayo 7, Lorenzo Uglietti 8, Andrea Zerini 15, Christian Burns 16, Daniele Sandri 0, Pierpaolo Marini 14, Diego Monaldi 3, Antonio Iannuzzi 2, Jordan Parks 15, Amar Klacar 0, Streten Coralic 0, Flavio Cannavina 0.: Mitchell Poletti 17, Deshawn Sims 13, Carl Wheatle 11, Lorenzo Saccaggi 10, Gianluca Della Rosa 8, Tre'shaun Fletcher 7, Joonas Riismaa 4, Angelo Del chiaro 0, Lorenzo Querci 0, Dario Zucca 0.