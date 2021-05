Minari

di Giovanna D'Arbitrio

Arrivato nelle poche sale riaperte il 26 aprile dopo il lockdown, disponibile su Sky on demand,, scritto e diretto da, regista nato in Colorado da genitori sudcoreani, ha ottenuto numerosi premi, tra cui 1 premio ai Golden Globes, 1 Bafta, 6 candidature ai Premi Oscar e vinto il Premio per migliore attrice non protagonista a Youn Yuh-jung.Il film ambientato in Usa negli anni '80, gli anni del reaganismo e della deregulation in cui i piccoli agricoltori d'America soffrirono per il duro sistema competitivo. Malgrado ci la famiglia Yi di origini coreane composta da Jacob (), Monica () e i loro figli David () e Anne (), si trasferisce dalla California in Arkansas: Jacob in effetti sogna di mettere su una fattoria, coltivare il terreno per poi venderne prodotti in citt, mentre lui e la moglie continuano a lavorare come esperti del sessaggio dei polli in unazienda. Gli enormi sacrifici, tuttavia, generano conflitti con la moglie, gi provata dalla malattia cardiaca del figlio David.Non potendosi permettere una babysitter, chiedono aiuto a nonna Soon-ja, madre di Monica, donna sensibile e un po stramba, ancorata alle tradizioni coreane. David passa il tempo con la buffa e affettuosa nonna (), una nonna che non sa fare i biscotti, dice parolacce, ma gli insegna a giocare a carte e a credere in se stesso.Sar Soon ja che pianter i semi diaccanto alle acque di un torrente. Minari, in effetti, una pianta coreana acquatica dalle radici forti e tenaci che cresce spontanea anche in terreni inquinati dove ripulisce acque e terra: oltre ad avere virt terapeutiche, viene usata cruda o cotta in varie pietanze.Una notte, purtroppo, Soon-ja rimane vittima di un ictus che la segner gravemente e incider pesantemente anche su tutta la famiglia. In effetti quando essi si recano ad Oklahoma City sia per la visita medica di David sia per la vendita dei prodotti agricoli, bench il cuore di David risulti pi forte dopo le indagini, Monica, gi stressata da tanti problemi, accusa Jacob di tenere pi alla fattoria che alla famiglia e chiede la separazione.Al rientro tuttavia dovranno affrontare una drammatica situazione che li costringer a cambiare le loro decisioni. Sar proprio lumile e fortea ridar fiducia a tutta la famiglia dopo un devastante incendio scoppiato nella fattoria.A questa pianta, simbolo di forza e coraggio, dedicato il titolo del film di Isaac Lee Chung, in gran parte autobiografico.il regista ha affermatomi son dettoUn plauso va senzaltro a Lee Isaac Chung che con la sua regia e sceneggiatura riuscito a temprare i momenti drammatici con un tocco di humour, fino alla positiva conclusione che ridona fiducia nel futuro.Un bel film che si avvale della bravura degli interpreti, in particolare di, nel ruolo del piccolo David, diin quello di Jacob, dinei panni della nonna enel ruolo di un veterano della guerra in Corea, fervente cristiano che trascina una croce di legno ogni domenica. Notevoli fotografia di, montaggio di, musiche di, scenografia diEcco il trailer ufficiale del film: https://www.youtube.com/watch?v=x_luMejs0ds