Il Napoli Basket inizia i playoff con una vittoria

di Mario Triggiani

Tiri liberi : 21 / 29

: 21 / 29 Rimbalzi : 35 7 + 28 (Lorenzo Uglietti 7)

: 35 7 + 28 (Lorenzo Uglietti 7) Assist: 21 (Josh Mayo 8)

Tiri liberi : 17 / 23

: 17 / 23 Rimbalzi : 32 8 + 24 (Carl Wheatle 6)

: 32 8 + 24 (Carl Wheatle 6) Assist: 12 (Tre'shaun Fletcher 5)

Iniziano con una vittoria i playoff della Generazione Vincente Napoli Basket, che nella prima gara della serie di quarti di finale ha sconfitto la Giorgio Tesi Group Pistoia in una gara dominata dal primo allultimo minuto.Tra i napoletani non ha preso parte al match Eric Lombardi, ancora alle prese con linfortunio rimediato due settimane fa nel match contro Torino. La partecipazione dellala partenopea alle prossime gare verr decisa solo a ridosso degli incontri.Ha fatto invece il suo esordio con la canotta azzurra Christian Burns, sceso in campo dopo dieci giorni di allenamento con i compagni.Il nuovo acquisto della Ge.Vi. ha fatto vedere momenti di pura classe, anche se ovviamente non ancora entrato completamente nei giochi disegnati da coach Sacripanti.La gara non ha avuto storia sin dai primi minuti, con Napoli che riuscita a scappare gi a met primo quarto grazie ai canestri di Iannuzzi e Zerini.I lunghi partenopei sono in un ottimo stato di forma ed i compagni li cercano con continuit. Il risultato sono tanti punti sotto le plance che scavano il varco che risulter decisivo.Sono entrati poi in partita anche i frombolieri, con tante triple nel secondo quarto che hanno ammazzato sul nascere ogni tentativo di rimonta pistoiese.Napoli ha toccato anche il +22 prima di subire il rientro degli avversari, che comunque non si sono mai rivelati una reale minaccia in questa prima gara dei quarti di finale.Con la formula dei playoff che prevede che le prime due partite si giochino in casa della squadra meglio qualificata, non c dubbio che la gara di oggi si presentasse come la pi ostica per la Ge.Vi., visto che una sconfitta avrebbe regalato a Pistoia il fattore campo nella serie per almeno due match.Invece i napoletani sono stati bravissimi a chiudere la pratica sin dallinizio assicurandosi una comoda vittoria che ha consentito a coach Sacripanti di regalare molti minuti alle seconde linee ed a Burns per favorirne linserimento nei giochi.La prossima gara della serie di quarti di finale prevista per marted alle 19:00 sempre al PalaBarbuto. Si tratter di una partita importante perch potrebbe indirizzare con decisione il turno in favore dei partenopei.La serie si sposter poi al PalaCarrara di Pistoia per gara-3 venerd prossimo e leventuale gara-4 domenica, prima di tornare eventualmente a Napoli per gara-5 mercoled 2 giugno.La squadra vincitrice dei quarti di finale affronter in semifinale la vincitrice della serie playoff tra Treviglio e Ferrara, attualmente sul punteggio di 1-0 per i lombardi.: Andrea Zerini 15 (2/2, 3/5), Josh Mayo 15 (2/3, 1/3), Antonio Iannuzzi 15 (6/10, 0/0), Diego Monaldi 13 (0/0, 4/6), Christian Burns 13 (6/7, 0/0), Pierpaolo Marini 7 (1/4, 1/3), Jordan Parks 7 (2/3, 0/1), Lorenzo Uglietti 6 (3/4, 0/5), Daniele Sandri 1 (0/0, 0/3), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0), Streten Coralic 0 (0/0, 0/0), Flavio Cannavina 0 (0/0, 0/0): Tre'shaun Fletcher 21 (3/4, 3/8), Carl Wheatle 12 (3/6, 0/1), Lorenzo Saccaggi 10 (4/9, 0/2), Deshawn Sims 10 (5/9, 0/1), Gianluca Della Rosa 10 (2/2, 2/5), Joonas Riismaa 6 (0/0, 2/5), Angelo Del Chiaro 6 (2/2, 0/0), Mitchell Poletti 3 (1/7, 0/2), Lorenzo Querci 0 (0/0, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/0)