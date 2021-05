Gli scaligeri, ultimo scalino verso la Champions

di Lorenzo Valletta

Una stagione altalenante, quella del Verona di Juric. Nel girone dandata, il tecnico croato era stato considerato lammazza-grandi: tra le top della serie A, con lInter lunica sconfitta. Poi, al giro di boa, iniziato il tracollo della squadra veneta: solo 3 vittorie. Lultima risale al 3 aprile contro il Cagliari, in trasferta.Dunque, gli scaligeri non vincono da 8 partite. Di certo, si appelleranno alla legge dei grandi numeri e a minime motivazioni, per non chiudere la stagione in malo modo.Il Verona non spicca perin attacco. Si concentra, prettamente, sulla fase difensiva. Infatti, la sesta miglior difesa - 47 reti subite - ma, per contro, il quarto peggior attacco del torneo: 42 gol all'attivo.Ad avvalorare questo dato, appunto, gli attaccanti come Lasagna e Kalinic sono incon gli(xg): il primo, 3,47; il secondo, 3,94. Evidenzia, quindi, la loro stagione no in fase realizzativa: appena 2 marcature.Sono in, invece, i centrocampisti. Antonin Barak ha un profilo lineare di 6,94xg. Significa che ha sfruttato, quasi tutte, le chance procuratesi. Vanta il primato di essere il giocatore con pi gol nella rosa scaligera: 7.AltroMattia Zaccagni - obiettivo principale del mercato del Napoli - che ha un xg di 4,11. La somma dei due coefficienti combacia con le segnature in campionato del trequartista veronese: 6.Le incursioni di Faraoni sono state una delle chiavi del gioco di Juric, questanno. Non a caso, lesterno braccianese luomo assist del suo team: 7, per lesattezza.Il giocatore con pi minutaggio nella formazione veneta lestremo difensore Marco Silvestri: 3060 minuti e 7 clean sheet, nel suo score. Tuttavia, il portiere classe 1991 non sar presente contro Il Napoli, poich Juric ha palesato che nelle ultime 4 gare - vista la salvezza raggiunta - avrebbe fatto giocare il suo connazionale Ivor Pandur, per fare qualche esperimento in chiave futura e anche per far fronte ad uneventuale cessione dello stesso Silvestri.Il tecnico croato dispone gli undici con il modulo 3-4-2-1, utilizzato per 3211 minuti in questo campionato e a cui vanno ascritte 39 segnature (su 365 tiri).Il gioco in ampiezza e laggressivit sono le frecce nella faretra del Verona.Tuttavia, i giallobl non applicano alla perfezione la trappola del fuorigioco, pertanto soffrono parecchio le imbucate alle spalle dei difensori. Anche la protezione sui calci piazzati non efficace:10 i gol in questo particolare contesto.Peccano, poi, in fase di finalizzazione: in linea con quanto premesso in merito al poco lusinghiero primato di quarto peggior attacco del torneo.Napoli lontano anni luce dalla prestazione dellandata al Bentegodi ma replicare motivazioni e concentrazione, apprezzate nellultimo match con la Fiorentina, sar indispensabile.