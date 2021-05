Napoli Basket: ecco Christian Burns

di Mario Triggiani

La Generazione Vincente Napoli Basket non si accontenta del primo posto in classifica quasi assicurato che le garantirebbe il fattore campo per lintera durata dei playoff.La squadra partenopea ha infatti rafforzato in maniera considerevole il proprio organico piazzando un colpo di mercato di quelli che cambiano le gerarchie.infatti ufficiale larrivo in prestito mensile da Brescia di Christian Burns.Burns, centro classe 1985 nato a Trenton (USA) ma con passaporto italiano, ha chiuso la stagione regolare di Serie A in Lombardia con una media di 12.4 punti e 6.9 rimbalzi. Domenica scorsa ha fatto registrare un 11+7 contro Pesaro nellultima giornata di campionato.Con larrivo di Burns si allungano ulteriormente le rotazioni dei lunghi della Ge.Vi., soprattutto se dovesse essere confermato che linfortunio al polso di Lombardi meno grave del previsto e lala partenopea potr prendere parte gi al primo turno dei playoff.Burns non sar disponibile per lo scontro diretto di domenica contro Tortona, visto che la finestra di mercato aprir solo luned prossimo, consentendo lesordio del nuovo acquisto domenica 23 maggio nella prima gara del turno di playoff, che Napoli disputer certamente al PalaBarbuto.In tema di palazzetti dello sport, sembra oramai imminente lannuncio della possibilit per i tifosi di tornare a riempire quantomeno parte degli spalti.A partire dal 1 giugno, infatti, fino a 500 tifosi saranno ammessi nei palazzetti. Per Napoli vorrebbe dire poter tornare a riabbracciare i suoi tifosi dopo oltre un anno di lontananza, con lultima gara casalinga con pubblico datata febbraio 2020.