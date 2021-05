Il Napoli Basket torna alla vittoria

di Mario Triggiani

Tiri liberi : 8 / 12

: 8 / 12 Rimbalzi : 36 8 + 28 (Nana Foulland 12)

: 36 8 + 28 (Nana Foulland 12) Assist: 14 (Andrea Amato 4)

Tiri liberi : 7 / 9

: 7 / 9 Rimbalzi : 37 12 + 25 (Andrea Zerini 9)

: 37 12 + 25 (Andrea Zerini 9) Assist: 13 (Josh Mayo 4)

Torna al successo la Generazione Vincente Napoli Basket, che dopo due sconfitte espugna il PalaCarnera di Udine al termine di una gara controllata per tutti i quaranta minuti.Tra i napoletani non ha preso parte al match Eric Lombardi, non ancora al massimo della forma dopo linfortunio patito sulla rovinosa caduta di domenica scorsa.Per Napoli hanno iniziato la gara in quintetto entrambi i centri, Iannuzzi e Zerini, che hanno subito imposto un dominio sotto le plance impedendo ogni penetrazione agli avversari e trovando ripetutamente punti e rimbalzi nel pitturato dei friulani.La Ge.Vi. ha manifestato i soliti problemi al tiro dalla lunga distanza, ma riuscita comunque a trovare comode penetrazioni e facili appoggi per rimanere sempre in controllo del match. Larma in pi degli azzurri stata come sempre la difesa, che non ha consentito ad Udine di trovare punti facili.Nel secondo tempo Napoli stata sempre avanti nel punteggio, costruendo lentamente il distacco che a fine gara si riveler decisivo.Con la vittoria di Udine si consolida il primato della Ge.Vi. in cima alla classifica del Girone Bianco. Dagli altri campi sono arrivati risultati favorevoli agli azzurri, con la vittoria di Scafati a Torino che regala a Napoli la leadership solitaria del girone.Lultimo impegno della stagione regolare della Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica sera alle ore 20:45 al PalaBarbuto contro la Bertram Tortona.In caso di vittoria Napoli sarebbe certa del primo posto del girone, mentre in caso di sconfitta scenderebbe al secondo posto o addirittura al terzo in caso di contemporanea vittoria di Torino a Forl.: Dominique Johnson 14 (2/5, 3/6), Nana Foulland 12 (5/6, 0/0), Andrea Amato 10 (2/6, 1/4), Michele Antonutti 8 (1/4, 2/3), Joseph Yantchoue Mobio 7 (2/3, 1/4), Lodovico De Angeli 4 (1/4, 0/1), Francesco Pellegrino 4 (2/3, 0/0), Nazzareno Italiano 3 (0/2, 1/3), Vittorio Nobile 2 (1/3, 0/0), Matteo Schina 0 (0/1, 0/1), John Paul Onyekachi Agbara 0 (0/0, 0/0), Marco Giuri 0 (0/0, 0/0): Jordan Parks 14 (3/7, 2/5), Antonio Iannuzzi 14 (7/12, 0/0), Diego Monaldi 14 (0/1, 4/7), Josh Mayo 10 (2/2, 1/9), Lorenzo Uglietti 9 (3/4, 1/4), Andrea Zerini 8 (1/4, 2/4), Pierpaolo Marini 2 (1/3, 0/5), Daniele Sandri 0 (0/2, 0/0), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0), Flavio Cannavina 0 (0/0, 0/0)