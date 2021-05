La telecronaca di Ringhio

di Lorenzo Valletta

Rammentate lultimo Samp-Napoli? Rammentate la frase che Fabio Quagliarella rivolse - in dialetto - al coach azzurro?. Provate a rimuovere il commento di Sky e vi accorgerete che una costante di Ringhio, in tutte le partite. Senza un attimo di tregua suggerisce, a ciascun giocatore, posizionamento, linee di passaggio e pressing. Il joystick della Playstation, come regalo simbolico al tecnico di Corigliano Calabro.Bench non proprio ferrato nella lingua dAlbione, in questultimo match la frase pi gettonata stata(pronunciato cos come scritto). Ebbene, forse una delle chiavi dei successi di Ringhio sta proprio nel tener desta lattenzione e la concentrazione di tutti, martellando incessantemente i suoi effettivi. Credete che abbia smesso quando il Napoli stava dilagando?La prova di Lozano stata generosa: si inseriva con i tempi giusti e, alloccorrenza, ha fornito un contributo valido, in fase difensiva. Si messo di nuovo in mostra, il messicano, segnando il secondo gol di fila, dopo Spezia: 15, le reti totali tra campionato e coppa. Ancora, per, lontano dalla sua miglior stagione: quella col Psv 2018/19 in cui ne realizz ben 22.Una sorpresa, invece, Bakayoko. Inizio di stagione, sicuramente, incerto e disastroso, sebbene, nelle ultime partite, le prove del francese sono state al di sopra delle sue aspettative (ci voleva poco). Gli va ascritto un primato, nella gara giocata, marted, al Maradona: primo per recuperi. 12, per lesattezza.Gli azzurri stendono i friulani nel confronto statistico. 22 tiri del Napoli, 4 per lUdinese; in porta, 9 a 1; 3,38 contro 0,19, il confronto negli(xg); 52% a 48%, il dato sul possesso palla; 90 a 87, la precisione nei passaggi.Analizziamo, ora, tutti gli xg delle 6 reti del match. La prima marcatura di Zielinski, al minuto 27, ha undi 0,33, poich occorre valutare che, nonostante abbia tirato a porta spalancata, un giocatore era collocato sulla sua traiettoria di tiro.La seconda finalizzazione, al 30, ha registrato undi 0,02. Ci dimostra la difficolt della conclusione, di pregevole fattura, scagliata da Fabian.La terza di Lozano, invece, al minuto 55, un xg di 0,39. Per la posizione avanzata in cui il terzino destro arrivato a concludere, la quarta di Di Lorenzo totalizza uno 0,72. Per finire, il sigillo di capitan Insigne riporta un expected gol di 0,03.Sul fronte bianconero, la segnatura di Okaka espone un xg di 0,07. Oltre al gol, non sono arrivati tiri che hanno impensierito lestremo difensore partenopeo.