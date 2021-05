Nomadland, di Chloé Zhao

di Giovanna D'Arbitrio

A quanto pare il progetto del film è nato dall'incontro dell’attricecon la registaagli Independent Spirit Awards 2018. Disponibile su Disney+ e nelle poche sale ora riaperte dopo il lockdown,film scritto, diretto e montato da, ha vinto non solo ila Venezia, ma anche 3 Premi Oscar come miglior film e per miglior regia e migliore attrice protagonista.Il film è tratto dal librodella giornalistascaturito per l’appunto dalla sua inchiesta” (per la giustizia sociale)libro che è così presentato: “Il film persegue gli stessi obiettivi del libro focalizzandosi in particolare sul personaggio della sessantenne Fernche dopo aver perso il marito e il lavoro alla fine degli anni ‘80, lascia la città industriale di Empire (Nevada) per attraversare gli Stati Uniti dell’Ovest sul suo furgone. Lungo il suo percorso conosce tanti anziani come lei costretti a vivere da nomadi a causa dell’età che non consente di rimettersi in gioco: privi di sussidi statali vivono di piccoli lavori saltuari che trovano lungo la strada. E così anche Fern si sposta da uno stato all’altro, lavorando con coraggio e prendendosi cura delle persone che incontra, persone che non hanno perduto amore, tenerezza e dignità pur vivendo una società in declino che frantuma le esistenza di milioni di persone, togliendo il lavoro a tanti e permettendo a pochi di prosperareInsomma il fenomeno del nomadismo non nasce solo da un retaggio pionieristico o dal sogno hippy di libertà, ma dalla necessità di sopravvivere, riciclandosi in attività varie di manodopera a basso prezzo. Colpiscono i numerosi abbracci tra questi nomadi che dimostrano di non aver perso la capacità di amare e di essere solidali, colpiscono ancor più in un momento in cui la pandemia ci sta imponendo rinunciare ad essi.Senz’altro un plauso per il grande successo riscosso varegista, sceneggiatrice e montatrice di film, statunitense di origini cinesi, che ha allestito une guidato per settimane attraverso gli Usa, raccogliendo testimonianze e incontrando alcuni dei lavoratori stagionali nomadi descritti da Jessica Bruder. Molti dei personaggi secondari del film, infatti, sono veri nomadi, coinvolti da Zhao e Frances McDormand (co-produttrice del film nonché magistrale interprete) che per capire più a fondo il personaggio di Fern, ha lavorato insieme ai dipendenti in lavori occasionali: “Si consiglia di vedere il film sul grande schermo ove sia possibile per la i paesaggi davvero spettacolari valorizzati dalla scenografia dila fotografia di, e le musiche di

Ecco il trailer ufficiale del film: https://www.youtube.com/watch?v=Lk1JW3Tb8Dk