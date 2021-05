PORTAL #2 - Napoli / Berlino

di Marco Polito

Gli spazi della Galleria Luigi Solito riaprono al pubblico con un nuovo progetto espositivo dal titoloPORTAL #2 - Napoli / Berlino. Un progetto che vede coinvolti in un solido gemellaggio tra Napoli e Berlino ben 16 artisti di diverse nazionalit, dagli Stati Uniti alla Russia, tutti accomunati dalla scena artistica che, sviluppata a Berlino, la galleria vuole collegare a Napoli in un matrimonio che rafforzi entrambe le realt.



Anna Nezhnaya, emergente artista russa, e Fabia Mendoza, artista berlinese, sono le curatrici e le promotrici di questo nuovo inizio, che oltretutto coinvolger non solo il primo piano dellex Lanificio, dove ha sede la Galleria, ma anche gli spazi dello storico NEA di piazza Bellini, con la mostra fotografica di Lennart Brede dal titoloBecause You Want To Be Loved, come eventoOFFdiPORTAL #2



Lintento di annettere il borgo di Porta Capuana lungo una retta unica, untrait dunionche attraversa tutta via Tribunali per arrivare fino a piazza Bellini, entrando in quel distretto per le arti che per sua natura destinato ad avverarsi e che ancora chiamiamo semplicemente centro antico.















La Luigi Solito Galleria Contemporanea riapre con una collettiva di 16 artisti internazionali che da anni gravitano intorno alla scena berlinese.Portal #2 ledizione pensata per Napoli del lavoro collettivo presentato alla Schaufenster di Berlino nel novembre 2020. A voler sottolineare il rapporto tra le due realt, il sottotitoloNapoli / Berlinoindividua il collegamento, il portale spazio-temporale che si intende attraversare per unire idealmente i due contesti culturali e artistici tra i pi dinamici e prolifici dEuropa degli ultimi decenni. Anche a Napoli la mostra a cura Anna Nezhnaya, giovane artista emergente nata a Mosca ma che vive e lavora a Berlino, che per loccasione affiancata da Fabia Mendoza, artista berlinese e autrice (tra i progetti pi recenti) del pluripremiato documentario musicale e politicoThe White Housesull'azione artisticaThe Rosa Parks Housedel marito Ryan.



Da sabato 15 maggio, negli spazi rinnovati della Galleria (complesso ex Lanificio - piazza Enrico De Nicola 46), espongono le proprie opere Minor Alexander (Germania), Kristina Bekker (Germania-Russia), Diego Cibelli (Italia), Katya Quel Elizarova (Germania-Russia), Wolfgang Flad (Germania), Lukas Glinkowski (Germania), Andrej Golder (Germania), Gregor Hildebrandt (Germania), John Isaacs (Inghilterra), Ryan Mendoza (USA), Anna Nezhnaya (Germania-Russia), Emmanuel Pidr (Argentina), Tim Plamper (Germania), Frdric Platus (Belgio), Alexander Skorobogatov (Germania) e Sergej Tchoban (Germania-Russia). Un insieme eterogeneo di opere che comprende tele, sculture, istallazioni, fotografie e disegni.



La scelta della citt di Berlino e della sua scena artistica, cos come la selezione degli artisti e della curatela di Anna Nezhnayae Fabia Mendoza non casuale. Il gallerista Luigi Solito: I motivi di queste scelte sono molteplici. Il primo legato al mercato: dobbiamo fare una netta distinzione tra ci che era il mercato prima della pandemia e quello che si rivelato essere dopo. Si inevitabilmente interrotta una ciclicit e una ripetitivit legate alla moda e alle tendenze di mercato. Il mercato tedesco ha in s una tradizione unica, e non a caso tra gli artisti europei in vita pi influenti al mondo vi sono Gerhard Richter e Anselm Kiefer. La Germania una delle poche nazioni che finanzia gli artisti; insomma, se deve succedere qualcosa lo vedremo accadere in Europa e di sicuro in Germania, quindi a Berlino. Napoli era una delle poche citt, prima del Covid, che per motivi storici o per nuove energie rappresentavathe place to beper gli artisti. E noi vogliamo credere che sia ancora cos, soprattutto analizzando la visione che ci giunge dallesterno.









Dello stesso avviso la curatrice Fabia Mendoza che aggiunge: Con un focus sull'interazione diretta con un giovane pubblico, Luigi Solito Galleria Contemporanea rappresenta la nuova generazione che aggiunge vita alle gallerie napoletane affermate nella scena internazionale. Non sorprende quindi che Solito inauguri questa nuova era con un gruppo di artisti emergenti di Berlino, citt dove possibile scoprire un modo di fare nuova arte, sperimentale e di tendenza. Unarte che brilla come diamanti nell'eccesso di offerta spesso banale e prodotta a buon mercato che pateticamente cerca di caricarsi di significato invece di esistere con orgoglio secondo il credo di Andrej Tarkovsky:se cerchi troppo il significato, ti perderai tutto ci che sta accadendo intorno a te.



Per la curatrice Anna Nezhnaya, Napoli un passo in avanti: Quando abbiamo inauguratoPortalallo Schaufenster di Berlino, mi sentivo come una bambina il giorno di Natale; la sensazione magica che avverti quando entri nella stanza dove brilla l'albero di Natale con i doni. Da curatrice, ho solo riunito le opere darte di quegli artisti che ho ammirato e che mi hanno ispirato. Di conseguenza, la mostra ha attirato l'attenzione del pubblico berlinese, che nei mesi precedenti era rimasto bloccato a causa del lockdown e quindi era desideroso di arte. Sono stata estremamente felice e lusingata quando la Galleria Luigi Solito mi ha suggerito il progettoPortal #2per creare un portale di collegamento tra Napoli e Berlino.



PerPortal #2, gli artisti emergenti di Berlino sono affiancati da alcuni nomi affermati nella scena artistica internazionale come John Isaacs, Ryan Mendoza, Andrej Golder e Gregor Hildebrandt. Alla ricerca del portale che Alice nel Paese delle Meraviglie ha trovato nello specchio,Portal #2 - Napoli / Berlinoci conduce in un mondo onirico che non potrebbe essere pi vivo di Napoli e pi specifico per Berlino.



parte del progettoPortal #2anche un evento satellite, unside-projectespositivo per presentare la personale del regista e fotografo Lennart Brede (Germania) dal titoloBecause You Want To Be Loved. Ancora a cura di Anna Nezhnaya e Fabia Mendoza, la mostra fotografica perOFF / Portal #2 visitabile allo storico Spazio NEA di Luigi Solito (via Costantinopoli 53, piazza Bellini 59) negli stessi giorni e nelle stesse modalit: opening sabato 15 maggio (dalle 10 alle 20) nel rispetto delle normative vigenti a garantire la massima sicurezza e la salute dei visitatori, per evitare assembramenti e assicurare il dovuto distanziamento.













Si fa promotrice della galleria e della produzione della mostra la societ per le arti di Virginia Cuccaro.



Concept e graphic design di Marco Gallo, 2021 (elaborazione grafica originale di Sargon Khinoev, 2020). Per la grafica di OFF PORTAL #2: interpretazione grafica di Marco Gallo (2021) su originale di Sargon Khinoev (2020).



titolo:Portal #2 - Napoli / Berlino

artisti: Minor Alexander, Kristina Bekker, Diego Cibelli, Katya Quel Elizarova, Ryan Mendoza, Anna Nezhnaya, Emmanuel Pidr, Tim Plamper, Frdric Platus, Alexander Skorobogatov, Sergej Tchoban

a cura di: Fabia Mendoza, Anna Nezhnaya

inaugurazione: sabato 15 maggio 2021 - ore 10:00 / 20:00

dove: Luigi Solito Galleria Contemporanea - ex Lanificio, piazza Enrico De Nicola 46, Napoli

orario: luned - venerd > 9.00 - 18.00 / sabato e domenica

ingresso: libero

info e contatti: 081 304 19 19 | 081 45 13 58 | info@luigisolito.it





titolo:OFF / Portal #2 - Because You Want To Be Loved

artista: Lennart Brede

a cura di: Fabia Mendoza, Anna Nezhnaya

inaugurazione: sabato 15 maggio 2021 - ore 10:00 / 20:00

dove: Spazio NEA, via Costantinopoli 53 / piazza Bellini 59, Napoli

orario: luned - domenica > 9.00 - 19.00

ingresso: libero

info e contatti: 081 304 19 19 | 081 45 13 58 | info@luigisolito.it